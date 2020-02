Trump rijdt rondje in The Beast op circuit Daytona 500-autorace IB

17 februari 2020

02u26

Bron: ANP 0 President Donald Trump verplaatste zijn herverkiezingscampagne zondag naar Daytona Beach in Florida, waar de Daytona 500-race, ook wel ‘The Great American Race’ genoemd, zou worden verreden. Trump greep de gelegenheid aan om met ‘The Beast’, de zwaar gepantserde presidentiële limousine, een rondje op het circuit te rijden.

De president gaf vervolgens, als 'grand marshal', het startsein met de woorden "Gentlemen, start your engines!" (heren, start uw motoren).

Het rondje van The Beast was voor de 100.000 raceliefhebbers zondag echter de enige actie op het asfalt. Vanwege het plotselinge slechte weer werd de race al na 20 ronden stilgelegd en uiteindelijk 24 uur uitgesteld naar maandagmiddag (lokale tijd).

lees verder onder de tweet:

De Daytona 500 is een van de jaarlijkse hoogtepunten in de Amerikaanse autosport. De coureurs rijden in snelle sportwagens een race op een ovaal circuit over 500 mijl, ruim 800 kilometer.

Onder de bezoekers van de Daytona 500 zijn veel aanhangers van Trump.