Trump richt zich tot ‘Proud Boys’: wat we weten over die extreemrechtse knokploeg HR

30 september 2020

15u56 0 VS2020 De Amerikaanse president Donald Trump weigerde tijdens het verkiezingsdebat van afgelopen nacht om extreemrechts geweld en blanke supremacisten expliciet te veroordelen. Hij richtte zich zelfs rechtstreeks tot de ‘Proud Boys’. Trump vroeg hen “alert te blijven” en wees erop “dat toch iemand iets moet doen aan antifa en links”. Wat weten we over die ‘Proud Boys’?

Moderator Chris Wallace vroeg Trump tijdens het debat of hij bereid was om extreemrechts geweld en blanke supremacisten expliciet te veroordelen. “Wie wil je dat ik veroordeel?”, vroeg Trump. Daarop bracht Joe Biden de ‘Proud Boys’ ter sprake. “The Proud Boys? Stand back and stand by”, zei Trump letterlijk. Vertaald: ‘hou je gedeisd en blijf alert’. “Iemand moet toch iets doen aan links en antifa”, aldus Trump.

Zijn uitspraak leidde meteen tot euforische berichten bij de rechts-nationalistische organisatie. De woorden van Trump werden zelfs meteen gebruikt in hun kanalen op sociale media.

Enkel mannen

Maar wat weten we over die Proud Boys? Volgens Wikipedia gaat het om “een rechts-nationalistische organisatie die politiek geweld gebruikt en promoot en enkel mannen als leden toelaat. De organisatie is gevestigd in de Verenigde Staten en is daarnaast actief in Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk”.

De groep werd in 2016 opgericht door Gavin McInnes. De naam is ontleend aan het nummer ‘Proud of Your Boy’ uit de Disney-film Aladdin. De ‘broederschap van mannen’ stamt uit de rechtse Alt-Right-beweging en hecht veel belang aan wat ze zelf omschrijven als ‘westerse waarden’. Volgens McInnes is er een ‘oorlog tegen mannelijkheid’ gaande is knokken, of een knokpartij veroorzaken, onderdeel van de ontgroening.

De leden maken veelvuldig gebruik van een speciaal handgebaar. Het gaat om het omgekeerd ok-teken, zoals duikers dat gebruiken. Het gebaar stamt uit extreemrechtse kringen en zou staan voor de letters ‘WP’, die verwijzen naar ‘white power’ of macht van de blanken.

Zwart-gele polo’s

De Proud Boys kleden zich het liefst in zwart-gele polo’s. Het Britse kledingmerk Fred Perry maakte zopas nog bekend te stoppen met de verkoop van zijn befaamde zwart-gele polo in de VS en Canada, vanwege het succes van de shirts bij de neonazistische beweging.

Anti-masturbatie

Op seksueel vlak hebben ‘Proud Boys’ een afkeer van masturbatie. Dat bleek toen de Zweedse journalist Patrik Hermansson een jaar undercover ging bij de alt-rightbeweging in de VS. “Veel sociale problemen hebben volgens hen te maken met de vervrouwelijking van de maatschappij”, klonk het. “Alt-right verheerlijkt mannelijkheid. Tegenover vaders die voor hun kinderen zorgen zetten zij masculien leiderschap.”

Linkse demonstrant gedood

De Proud Boys waren mede-organisator van een demonstratie in Charlottesville in 2017, waarbij een extreemrechtse sympathisant op linkse demonstranten inreed en een van hen doodde. Onderstaande tweet toont de beelden van het incident.

Video from @brennanmgilmore shows car plowing into counter-protesters in #Charlottesville before speeding away (Warning: Graphic) pic.twitter.com/jG671o23M1 BuzzFeed News(@ BuzzFeedNews) link

Leden van de Proud Boys verschenen de voorbije jaren regelmatig op Trump-rally’s. Sinds 2018 worden ze door de FBI beschouwd als een rechts-extremistische groepering. Sindsdien deed oprichter McInnes een stap opzij, maar zijn gedachtegoed leeft verder.

In juni verwijderde Facebook verschillende accounts die aan Proud Boys gekoppeld waren. Zij zouden, toen Black Lives Matter-protesten plaatsvonden, geprobeerd hebben om het geweld in de VS te verergeren. Ze riepen onder meer op om gewapend naar protesten te trekken.

Hooligans

Ook in Europa zijn afdelingen van de Proud Boys. Zo is in Nederland ‘Proud Boys NLD’ actief. Die radicaal-rechtse beweging is volgens de krant ‘Provinciale Zeeuwse Courant’ voortgekomen uit de Feyenoord-aanhang. Ze komen ook naar buiten onder de naam ‘Casuals United Nederland’ en onder hen zouden zich heel wat mannen bevinden die bekendstaan als hooligans. Ze voerden in ons buurland ook al eens actie met een slogan als ‘Fuck Black Lives Matter’.

Lees ook:

ANALYSE. Het was Trump die kiezers moest winnen en dat kán hij met dit vertoon niet hebben gedaan (+)

UITGELEGD. Zo werken de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de praktijk

Waarom er hoop is dat de Amerikaanse peilingen dit jaar betrouwbaar zijn - en ze in 2016 eigenlijk ook behoorlijk juist zaten (+)

Doe de test: hoeveel procent Trump of Biden ben jij?

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.