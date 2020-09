Trump richt pijlen op schatrijke weduwe van Steve Jobs die eigenares is van “fake news-magazine” Joeri Vlemings

07 september 2020

13u49

Bron: CNN 0 Laurene Powell Jobs is de weduwe van Apple-icoon Steve Jobs en de zesde rijkste vrouw van de wereld. Ze investeerde haar geld onder meer in The Atlantic, het tijdschrift dat donderdag uitbracht dat Donald Trump gesneuvelde soldaten in het verleden “losers” en “sukkels” heeft genoemd. De president van de VS vindt die investering van Powell “weggesmeten geld”.

Hoofdredacteur van The Atlantic, Jeffrey Goldberg, schreef zelf het ophefmakende verhaal over Trump en kondigde daarna aan dat het “nog maar het begin” was. Hij had het in zijn artikel over het vermeende gebrek aan respect van Trump voor militairen en dat ligt de president nog altijd heel zwaar op de maag. Trump deed het af als “fake news” en ontkende in alle talen dat hij gevallen soldaten “losers” of “sukkels” had genoemd. Hij eiste op Twitter ook nog het ontslag van Jennifer Griffin - nochtans journaliste bij het erg Trump-gezinde Fox News - omdat zij de laatdunkende uitlatingen van de president via bronnen had bevestigd.

En nu is Laurene Powell Jobs kop van Jut voor Trump. Zij is de weduwe van Apple-medestichter Steve Jobs en de zesde rijkste vrouw op onze aardbol. Ze heeft een geschat fortuin van ruim 28 miljard euro volgens Bloomberg, 17 miljard volgens Forbes. Dat laatste ligt volgens haar entourage dichter bij de waarheid. Powell is hoofdaandeelhoudster van The Atlantic, wat de president inspireerde tot een nieuwe typische Trump-tweet: “Steve Jobs zou er niet mee opgezet zijn dat zijn vrouw het geld dat hij haar naliet, verspilt aan een mislukt radicaal links tijdschrift, dat gerund wordt door een oplichter (Goldberg) en nepnieuws en haat spuwt. Bel haar, schrijf haar, laat haar weten wat je daarvan vindt!”

Steve Jobs would not be happy that his wife is wasting money he left her on a failing Radical Left Magazine that is run by a con man (Goldberg) and spews FAKE NEWS & HATE. Call her, write her, let her know how you feel!!! https://t.co/wwuoP85bQE Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De bewuste tweet was een reactie van Trump op het bericht van Charlie Kirk, voorzitter van een studentengroep die fan is van de president. Kirk merkte insinuerend op dat Laurene Powell een aanzienlijk bedrag doneerde aan presidentskandidaat Joe Biden en tegelijkertijd hoofdaandeelhoudster is van The Atlantic.

Powell erfde miljarden van haar beroemde echtgenoot Steve Jobs, die in 2011 overleed. Hij liet haar onder meer waardevolle aandelen van Apple en van Disney na. Ze zit met haar fortuin sinds 2017 ook in The Atlantic via The Emerson Collective, een organisatie die sociale verandering voorstaat in sectoren en thema’s als onderwijs, milieu, immigratie, gezondheid, media en journalistiek. Op die manier is ze ook aandeelhoudster van nieuwssite Axios.