Trump retweet opruiende video's over moslims maar bezondigt zich aan 'fake news'

14u00

Bron: Twitter, BBC 0 EPA, Facebook President Donald Trump en Jayda Fransen van het extreemrechtse Britain First. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn Twitteraccount drie video’s gedeeld van Jayda Fransen, een van de leiders van het ultrarechtse Britain First. De opruiende filmpjes hebben titels als ‘Moslim vernielt beeld van Heilige Maria’ en ‘Moslim slaat Nederlandse jongen op krukken in elkaar’. Bij die laatste bezondigt Trump zich aan het door hem gewraakte 'fake news': de dader van het incident in Nederland is immers hoegenaamd geen moslim.

Britain First werd in 2011 opgericht door voormalige leden van de extreemrechts British National Party (BNP) en liet zich op sociale media al opmerken met controversiële posts over wat zij de “islamisering van het Verenigd Koninkrijk” noemen. De partij deed mee aan verscheidene verkiezingen met haar standpunten tegen migratie en abortus, maar kon geen enkele zetel in de wacht slepen.

Fransen – die meer dan 54.000 volgers heeft op Twitter – reageerde erg enthousiast op de shares van de Amerikaanse president. “Donald Trump in eigen persoon heeft deze video’s gedeeld en hij heeft ongeveer 44 miljoen volgers. God bless you Trump! God bless America!” Eerder deze maand werd Fransen beschuldigd van het gebruik van bedreigende en beledigende taal en opruiend gedrag tijdens een speech in Belfast. Ze moet daarvoor op 14 december voor de rechter verschijnen.

De video's zijn tussen 12.35 en 12.45 uur Belgische tijd via de persoonlijke account van Trump gedeeld en dus officieel niet in naam van POTUS. Anderhalf uur later stonden ze nog steeds online. Toen hadden meerdere media -waaronder de conservatieve zender Fox News- al over de retweets bericht.

Na de video's volgden nog meer presidentiële tweets. Twee keer bracht hij opnieuw 'fake news' ter sprake. Maar daar blijkt hij zelf te zijn ingetrapt.

Fransen had het filmpje met het bijschrift 'Moslimmigrant slaat Nederlandse jongen op krukken in elkaar' op Twitter gezet . Maar die omschrijving klopt niet, schrijft GeenStijl, dat het filmpje eerder dit jaar publiceerde op zijn videoplatform Dumpert. Naar aanleiding van de beelden hield de politie in mei een zestienjarige jongen uit de gemeente Edam-Volendam aan voor mishandeling. Een leeftijdsgenoot uit Monnickendam werd ook opgepakt voor betrokkenheid.

De politie meldde de arrestaties destijds in een persbericht. Daarin stond geen woord over afkomst of religie van de jonge verdachten. GeenStijl meldt vandaag dat de dader "geen moslim, laat staan een migrant" is, maar "gewoon een Nederlander"

