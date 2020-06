Trump retweet oproep tot overheidsboycot Microsoft YV

12 juni 2020

Bron: Belga 2 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een oproep om Microsoft te boycotten geretweet. Het softwarebedrijf mag volgens het bericht niet meer meedingen naar klussen van de overheid, omdat het vooralsnog weigert technologie voor gezichtsherkenning te leveren aan de politie in de Verenigde Staten.

“Ze zouden moeten worden uitgesloten van federale overheidscontracten. Er moeten consequenties aan verbonden zijn als je technologie weigert te verkopen aan politie-afdelingen”, schrijft Richard Grenell. Hij was eerder waarnemend directeur van de nationale inlichtingendienst binnen de regering-Trump.

De Amerikaanse techreus besloot geen gezichtsherkenningssoftware aan de politie in de Verenigde Staten te verkopen zolang het gebruik niet bij wet geregeld is. In de VS wordt momenteel op grote schaal gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Activisten vrezen dat de overheid de gezichtsherkenningstechnologie kan gebruiken om mensen etnisch te profileren.

Amazon besloot eerder het gebruik van zijn technologie voor gezichtsherkenning door de politie een jaar lang te verbieden. IBM verkoopt helemaal geen producten meer op het gebied van gezichtsherkenning.