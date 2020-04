Trump retweet oproep tot ontslag van viroloog Fauci na opmerking dat VS te laat hebben ingegrepen HR KV

12 april 2020

23u19

Bron: Belga, Business Insider 1 De Amerikaanse economie zou mogelijk in mei geleidelijk aan kunnen heropstarten. Dat zegt Anthony Fauci, viroloog en adviseur van de coronataskforce in de VS. Dat zou wel enkel gelden voor bepaalde delen van het land en met de nodige veiligheidsmaatregelen, blijft hij voorzichtig. Dat Fauci erkende dat de VS erg laat maatregelen hebben getroffen om de verspreiding van het virus in te perken, schoot bij president Trump blijkbaar wel in het verkeerde keelgat. Die retweette zondag prompt een eis tot ontslag van de overigens erg gewaardeerde viroloog.

Eind maart verklaarde de Amerikaanse president Donald Trump nog dat hij de lockdownmaatregelen tegen het paasweekend in grote delen van de VS opgeheven wilde zien. Maar dat is vooralsnog niet aan de orde. In de VS stierven nu al zeker 21.000 mensen aan het coronavirus, wat het land wereldwijd het zwaarst getroffen gebied maakt. Zeker in de staat New York is de situatie ernstig, met al meer dan 6.000 doden.

Anthony Fauci, de viroloog die de Amerikaanse regering adviseert over het virus, liet zondag op CNN verstaan dat hij hoopt dat er tegen eind april signalen zijn dat de economie voorzichtig en met de nodige veiligheidsmaatregelen kan heropstarten in bepaalde delen van het land. “Als die signalen er zijn, gaan we ervoor”, klonk het.

“Niet zoals een lamp”

Fauci waarschuwde er wel voor dat dat geen gemakkelijke operatie wordt. De economie heropstarten na een fase van brutale afsluiting “is niet zoals een lamp aanzetten”, klonk het.

President Trump lanceert de komende dagen wellicht een nieuwe werkgroep die moet nagaan hoe de Amerikaanse economie kan heropstarten. De beslissing om de lockdown op te heffen, ligt echter in handen van de gouverneurs van de verschillende staten.

Spanningen tussen Trump en Fauci?

Tijdens het interview met CNN zei Fauci zondag ook dat “niemand gaat ontkennen” dat er levens gered hadden kunnen worden als de VS sneller maatregelen hadden ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Later op de dag retweette Trump een oproep van de Republikeinse DeAnna Lorraine om Fauci aan de deur te zetten. In die tweet beweerde Lorraine dat Fauci op 29 februari nog had gezegd dat er niets aan de hand was en dat het virus geen bedreiging vormde voor de VS. In werkelijkheid vroegen Fauci en andere Amerikaanse gezondheidsexperts al op 21 februari om dringend social distancing op te leggen, zelfs als dat het normale leven en de Amerikaanse economie zou verstoren.

Het is niet duidelijk of Trumps tweet louter een dreigement is of dat de president echt van plan is om Fauci te ontslaan. Trump heeft de voorbije weken al meerdere ambtenaren aan de deur gezet, waaronder de inspecteur die moest toezien op de verdeling van de fondsen van het Amerikaanse crisispakket en de man die het Amerikaans Congres op de hoogte bracht van de klokkenluidersklacht over Trumps gesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Een week geleden snoerde Trump Fauci ook al de mond tijdens een persconferentie, toen hij zijn mening wilde geven over het gebruik van de antimalariadrug hydroxychloroquine bij patiënten met COVID-19. Volgens Fauci is er onvoldoende bewijs dat het middel efficiënt is in de strijd tegen de ziekte.

Lees ook:

In de VS zit de grootste winnaar van de crisis in het Witte Huis (+)

Hoeveel kans maakt Joe Biden? “Wie denkt dat Trump het al kan schudden, denkt beter nog eens” (+)

Hoe ‘het beste land ter wereld’ veel te laat kwam om het coronavirus aan te pakken (+)

Coronavirus mogelijk overdraagbaar via spreken



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Raadgever Trump: “100.000 tot 200.000 doden mogelijk in VS”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.