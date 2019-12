Trump retweet naam klokkenluider 'Oekraïne-affaire' RL

29 december 2019

03u37

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een post geretweet waarin de naam van de klokkenluider van de Oekraïne-affaire stond vermeld. De klacht van deze klokkenluider is de basis van de afzettingsprocedure tegen Trump.

De klokkenluider trok eerder dit jaar aan de bel over een telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski. Trump zou tijdens dat telefoontje hebben aangestuurd op een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en zijn zoon Hunter. Die had een topfunctie bij het Oekraïense concern Burisma terwijl zijn vader vicepresident was.

De klokkenluider wordt in de bewuste post beschuldigd van meineed. Trump dreigt al maanden de identiteit van de klokkenluider bekend te maken. Donderdag retweette hij al een link naar een artikel van de Washington Examiner waar de naam is gebruikt.