Trump: Republikeinse conventie in augustus gaat door

05 april 2020

16u09

Bron: Belga, ABC News 0 Ondanks de coronapandemie zal de partijconventie waar de Republikeinen eind augustus Donald Trump zullen voordragen als hun presidentskandidaat doorgaan. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd.

"We hebben geen noodplan. We zullen de conventie op het einde van augustus houden en we denken dat we er tegen eind augustus goed aan toe zullen zijn", zei Trump zaterdagavond op een persbriefing. "Ik denk dat we een fantastische conventie gaan hebben."

De Republikeinse partijconventie is gepland van 24 tot 27 augustus in Charlotte in de staat North Carolina. In normale omstandigheden zouden tot 50.000 mensen naar het evenement afzakken, van politici en medewerkers over partijaanhangers tot journalisten.

Ideale aftrap voor de campagne

De partijconventies zijn belangrijk voor zowel Democraten als Republikeinen omdat daar door de afgevaardigden van de partijen de presidentskandidaat wordt gekozen. Die stemming is meestal echter niet meer dan een formaliteit. De conventies zijn traditioneel de ultieme gelegenheid om als één man achter de gekozen kandidaat te gaan staan.

Vrijdag had de burgemeester van Charlotte, Vi Lyles, echter al bedenkingen geuit bij de komst van de conventie naar haar stad. “Ik weet niet of we in staat zullen zijn om dit te doen als de pandemie blijft duren”, zei de Democrate.

In North Carolina zijn bijeenkomsten van meer dan tien mensen momenteel verboden. Mecklenburg County, waarin Charlotte gelegen is, is het zwaarst getroffen district in de staat. Er zijn meer dan zeshonderd besmettingen geregistreerd.

Biden: Democratische conventie misschien ‘virtueel’

De Democraten hebben hun partijconventie verschoven van juli naar midden augustus. Die moet plaatsvinden in Milwaukee. Presidentskandidaat Joe Biden liet zondag echter doorschemeren aan ABC News dat de bijeenkomst misschien virtueel moet worden gehouden: “Het is noodzakelijk daar over na te denken. Het is wellicht onmogelijk om 10,20 of 30.000 mensen bijeen te brengen”.

