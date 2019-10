Trump rekent op snel akkoord met China ADN

28 oktober 2019

16u19

Bron: Belga, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump verwacht snel zijn handtekening onder een gedeeltelijke handelsovereenkomst met China te zetten. Volgens Trump liggen de onderhandelingen voor op schema.

Trump gaf vandaag te kennen dat de ondertekening van een handelsakkoord met Peking er al voor de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) midden november in Chili zou kunnen komen. “We bekijken de mogelijkheid om voor te liggen op de planning met de ondertekening van een zeer belangrijk deel van het akkoord met China”, aldus Trump.

Volgens Trump gaat het om fase één van de overeenkomst. Daar moet volgens hem niet te lichtzinnig over worden gedaan. "We noemen het fase één, maar het gaat om een grote portie", verwees de Amerikaan naar eerdere pogingen om tot een allesomvattende overeenkomst te komen. China liet zaterdag al weten dat de handelsonderhandelingen met de VS op de goede weg waren. De handelsoorlog tussen beide grootmachten weegt al een tijd op de wereldwijde economische groei.