Trump reist dinsdag naar Kenosha, het stadje waar Jacob Blake werd neergeschoten RL

30 augustus 2020

06u50

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump brengt dinsdag een bezoek aan Kenosha. Dat heeft een functionaris van het Witte Huis zaterdag tegen verslaggevers gezegd. In Kenosha zijn al dagenlang protesten nadat een zwarte man, Jacob Blake, tijdens een politieoperatie in zijn rug werd geschoten en verlamd raakte vanaf zijn middel.

Trump zal wetshandhavers ontmoeten en de schade opnemen in de stad, aldus de functionaris. Ondertussen wordt de 17-jarige Kyle Rittenhouse door de autoriteiten in Kenosha vastgehouden op verdenking van het neerschieten van drie mensen die protesteerden tegen het neerschieten van Blake. Twee van die mensen stierven.

Demonstraties

In Kenosha waren zaterdag voor de zevende dag op rij demonstraties tegen racisme en politiegeweld. Ongeveer duizend mensen namen deel aan een protestmars, waarbij werd gescandeerd "zeven kogels, zeven dagen" en "geen gerechtigheid, geen vrede".

Jacob Blake senior, de vader van Blake, riep betogers op zich niet schuldig te maken aan vandalisme en plunderingen. "Goede mensen in deze stad begrijpen: als we vernielen, hebben we niets", zei hij. "Houd er mee op. Laat ze voor een avond zien dat we niets hoeven te vernielen."

Zeven schoten

In Kenosha schoot afgelopen zondag een politieagent zeven keer op de 29-jarige Blake, die door vier kogels in de rug werd geraakt. Een video van het incident laat zien dat Blake naar een auto loopt, terwijl twee politieagenten hem volgen met getrokken wapens. Als de man het bestuurdersportier opent en naar voren leunt, grijpt een van de agenten hem bij zijn shirt en schiet. De video leidde tot verontwaardiging en protesten in de Verenigde Staten. Blake's kinderen van drie, vijf en acht jaar oud zaten in de auto tijdens het incident.

Mes

De procureur-generaal van Wisconsin, Josh Kaul, die de zaak onderzoekt, heeft eerder gezegd dat een mes is gevonden in het voertuig op de vloer aan de bestuurderskant. Of Blake het mes ook in zijn handen had, is onduidelijk. De politie zou Blake twee keer hebben proberen te verdoven met een taser, maar dat werkte niet.



