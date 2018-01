Trump reikt zijn 'fake news awards' uit: CNN, New York Times en Washington Post hebben 'prijs' IB

05u59

Bron: ANP, Twitter, gop.com 0 REUTERS Trump beweert bij de bekendmaking van zijn 'fake news awards' dat CNN de beelden van het vissen voeren tijdens zijn staatsbezoek aan Japan opzettelijk zo gemonteerd heeft dat het lijkt alsof hij onverschillig het ritueel van het voeren met de voeten treedt. De president van de Verenigde Staten is al van voor zijn inhuldiging in een strijd met de pers verwikkeld. Hij gooit nu olie op het vuur door op de website van de Republikeinse partij een lijst te publiceren met 'prijzen' voor momenten waarop journalisten volgens hem in de fout zijn gegaan. Die 'l angverwachte 2017 Fake News Awards' liepen echter niet van een leien dakje: de link die de Amerikaanse president aanvankelijk tweette, leidde tot een niet-bestaande webpagina.

Vallen in de prijzen: CNN (4 keer), The New York Times (2), ABC (1), TIME (1), The Washington Post (1) en Newsweek (1). Met in totaal tien berichten - die allemaal een link hebben met Trump - halen ze de lijst.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

In de lijst noemt Trump journalisten en hun artikelen bij naam, zoals Paul Krugman van The New York Times. Die had volgens de president bericht dat de markten zich nooit zouden herstellen na de zege van Trump.

In de lijst benadrukt Trump nog maar eens dat er niks waar is van berichtgeving over banden tussen zijn campagne en familie en Rusland en dat zijn rally's zeer succesvol zijn (berichten over lege tribunes kloppen dan ook niet, aldus de president).

Vissen voeren

Andere verhalen die een 'fake news award' hebben gekregen gaan onder meer over onbeleefd gedrag van Trump tijdens een staatsbezoek aan Japan (CNN) waarbij hij het ritueel van het voeren van de karpers met de voeten getreden zou hebben door zijn voederbakje in een keer leeg te gooien boven het water.

Trump had ondanks alles toch nog wat aardige woorden voor de media over. "Ondanks corrupte en oneerlijke media, zijn er ook vele goede verslaggevers die ik respecteer en is er veel goed nieuws voor het Amerikaanse volk om trots op te zijn."

Resultaten

"Terwijl de media 90 procent van de tijd bezig waren met negatieve berichtgeving of nepnieuws, heeft de president resultaten geboekt", staat onder de lange lijst met berichten van het afgelopen jaar die Trump 'nep' noemt. Die resultaten worden ook nog op een rijtje gezet: onder meer de meest intensieve belastinghervormingen sinds Ronald Reagan en het 'vermorzelen' van terreurbeweging IS.

Volgens Amerikaanse media liep de website van de Republikeinse partij, waar de lijst werd gepubliceerd, kort na publicatie compleet vast. Inmiddels is de webpagina weer te bekijken.