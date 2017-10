Trump reageert op schietpartij Las Vegas: "Een daad van puur kwaad" avh

16u44 1 Reuters Reuters De Amerikaanse president Donald Trump heeft zonet de pers toegesproken. Hij noemt de aanval in Las Vegas "een daad van puur kwaad." Trump zal woensdag Las Vegas bezoeken om te praten met slachtoffers en hulpverleners.

"In Las Vegas, Nevada, heeft hij op brutale wijze meer dan vijftig mensen vermoord en honderden verwond", zegt Trump vanuit het Witte Huis. "Het was een daad van puur kwaad. De FBI en de veiligheidsdiensten hebben hun medewerking aangeboden en zullen updates geven over het onderzoek."

Trump bedankte in zijn toespraak ook de politie van Las Vegas voor hun snelle reactie. "Ik wil de politie van Las Vegas en de eerste hulpverleners bedanken die zo veel levens gered hebben. De snelheid waarmee ze gereageerd hebben, is miraculeus en zorgde ervoor dat veel levens gespaard bleven. Dat ze de schutter zo snel gevonden hebben nadat de eerste schoten afgevuurd werden, is iets waarvoor we altijd dankbaar zullen zijn. Dat toont waar echt professionalisme om draait."

Trump heeft de opdracht gegeven om de vlag overal halfstok te laten hangen, ter herinnering van de slachtoffers. "Op momenten van tragedie en horror komt Amerika samen. Onze eenheid kan niet kapot gemaakt worden door het kwaad", besloot de president.