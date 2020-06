Trump reageert op Black Lives Matter-protesten en tekent decreet over politiehervorming: “We hebben enkele oplossingen” KV

16 juni 2020

17u20 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal vandaag een presidentieel bevel ondertekenen over politiehervorming in de Verenigde Staten. Dat moet de behandeling van Afro-Amerikanen door politieagenten verbeteren. Trump geeft om 18 uur Belgische tijd een persconferentie. Die volg je straks hier.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Trump reageerde de voorbije weken streng op de Black Lives Matter-betogingen die al drie weken in de hele VS plaatsvinden sinds het overlijden van George Floyd. De president leek echter weinig gevoelig voor de bezorgdheden en gevoeligheden van de demonstranten - een echte oproep tot eenheid bleef immers tot op heden uit - en hij eiste meermaals dat de orde in het land zo snel mogelijk hersteld zou worden. Hij drong er de voorbije weken ook herhaaldelijk bij de gouverneurs op aan om de nationale garde in te zetten tegen betogers, zodat de politie “de straten weer gaat domineren” en stelde verder dat “niemand ooit voor de zwarte gemeenschap heeft gedaan wat hij al heeft gedaan”.

Kritiek op aanpak Trump

Zijn aanpak krijgt echter kritiek van zowel Democraten als bondgenoten. Onder andere zijn voormalige minister van Defensie James Mattis haalde in een opiniestuk zwaar uit naar zijn voormalige opperbevelhebber en beschuldigde Trump ervan het land te verdelen. De Republikeinen vrezen bovendien ook dat Trumps erbarmelijke aanpak van de coronacrisis zijn kansen op herverkiezing in november niet ten goede zal komen.

Trumps plan om zijn presidentscampagne opnieuw op te starten op de dag waarop de emancipatie van Amerikaanse slaven in Texas wordt herdacht, en om dat bovendien te vieren in Tulsa, een stad waar 100 jaar geleden zware rassenrellen plaatsvonden, viel echter evenmin in goede aarde. Uiteindelijk stelde Trump zijn plannen met één dag uit.

Maatschappelijk werkers

Volgens bronnen die op de hoogte zijn van het presidentieel bevel zal het decreet politiedepartementen aanmoedigen tot verbetering door de federale goedkeuring van fondsen te linken aan goede politiepraktijken. Zo worden politiedepartementen aangemaand om zich te houden aan de nieuwste regels aangaande het gebruik van geweld, om het delen van informatie te verbeteren zodat agenten niet worden aangeworven zonder dat hun achtergrond gekend is, en om maatschappelijk werkers mee oproepen te laten beantwoorden bij geweldloze gevallen die betrekking hebben op bijvoorbeeld drugsverslaving en dakloosheid.

“We zullen spreken over dingen die we de voorbije maand gezien hebben en we zullen enkele oplossingen hebben”, vertelde Trump maandag aan journalisten.

In het Amerikaans Congres wordt momenteel ook gewerkt aan wetgeving voor politiehervorming. “We kunnen zeker bijdragen tot het werk dat gedaan wordt in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat”, zei Trump.

Zowel politieagenten als familieleden van mensen die gedood werden door de politie worden verwacht op het evenement waarbij Trump het decreet zal ondertekenen.