Trump reageert op Black Lives Matter-protesten en tekent decreet over politiehervorming: “De orde en de wet moeten hersteld worden” KV

16 juni 2020

De Amerikaanse president Donald Trump zal vandaag een presidentieel bevel ondertekenen over politiehervorming in de Verenigde Staten. Dat moet de behandeling van Afro-Amerikanen door politieagenten verbeteren. Hij probeerde aan te zetten tot verzoening en stelde dat politiekorpsen en de gemeenschappen die ze dienen weer dichter bij elkaar moeten komen, maar pleitte ook voor de inzet van de nationale garde tegen de betogingen en drong aan op het herstel van de orde.



Trump reageerde de voorbije weken streng op de Black Lives Matter-betogingen die al drie weken in de hele VS plaatsvinden sinds het overlijden van George Floyd. De president leek echter weinig gevoelig voor de bezorgdheden en gevoeligheden van de demonstranten - een echte oproep tot eenheid bleef immers tot op heden uit - en hij eiste meermaals dat de orde in het land zo snel mogelijk hersteld zou worden. Hij drong er de voorbije weken ook herhaaldelijk bij de gouverneurs op aan om de nationale garde in te zetten tegen betogers, zodat de politie “de straten weer gaat domineren” en stelde verder dat “niemand ooit voor de zwarte gemeenschap heeft gedaan wat hij al heeft gedaan”.

Kritiek op aanpak Trump

Zijn aanpak krijgt echter kritiek van zowel Democraten als bondgenoten. Onder andere zijn voormalige minister van Defensie James Mattis haalde in een opiniestuk zwaar uit naar zijn voormalige opperbevelhebber en beschuldigde Trump ervan het land te verdelen. De Republikeinen vrezen bovendien ook dat Trumps erbarmelijke aanpak van de coronacrisis zijn kansen op herverkiezing in november niet ten goede zal komen.

Trumps plan om zijn presidentscampagne opnieuw op te starten op de dag waarop de emancipatie van Amerikaanse slaven in Texas wordt herdacht, en om dat bovendien te vieren in Tulsa, een stad waar 100 jaar geleden zware rassenrellen plaatsvonden, viel echter evenmin in goede aarde. Uiteindelijk stelde hij zijn plannen met één dag uit “voor zijn zwarte vrienden”.

“Gezond verstand”

Vandaag klonk hij aanvankelijk wel meer verzoenend. “Alle Amerikanen rouwen samen met jullie”, zei Trump tegen de families die een geliefde verloren als gevolg van politiegeweld. “Hun dood zal niet voor niets geweest zijn. We zijn één land. We rouwen samen en we worden samen beter.”

“Vandaag gaat het over het nastreven van gezond verstand en het strijden voor een doel waar we zelden de kans toe krijgen: we moeten overeenstemming vinden”, aldus Trump, die ook aangaf dat hij erg gekant is tegen de “radicale en gevaarlijke inspanningen om de politie in het land te ontmantelen”. Hij verwees daarbij naar de criminaliteitscijfers die volgens hem “de laagste ooit” zijn.

De president wees erop dat Amerikanen de politie dankbaar zijn omdat ze hun straten veilig houden, maar dat ze ook willen dat agenten aansprakelijk gehouden worden voor hun daden, dat de transparantie verbeterd wordt en dat er meer geïnvesteerd wordt in de opleiding en rekrutering van politieagenten en in samenwerking met de gemeenschap.

Het nieuwe decreet moet politiekorpsen aanmoedigen om zich aan de hoogste standaarden te houden in het dienen van hun gemeenschap. “De hoogste en sterkste standaarden ter wereld”, aldus Trump.

Hardere toon

De president hekelde tegelijkertijd dat politieagenten de voorbije weken gewond raakten tijdens de betogingen in het hele land tegen racisme en buitensporig politiegeweld. Trump verwees ook naar één agent die een kogel in het hoofd kreeg en nu verlamd in het ziekenhuis ligt. “De orde en de wet moeten hersteld worden”, klonk het, “en de federale overheid is klaar en bereid om te helpen, zoals we dat in Minneapolis gedaan hebben nadat het er vier dagen uit de hand liep. We stuurden er afgevaardigden naartoe, gekend als de nationale garde, en het werd snel in de kiem gesmoord.”

“Er zal niet meer geplunderd of brand gesticht worden en de straf zal heel zwaar zijn voor wie betrapt wordt. Geweld en vernieling worden niet getolereerd. De plunderaars vechten niet voor een doel, alleen voor problemen.”

De president somde cijfers op van het aantal mensen dat in 2018 werd gearresteerd voor moord, verkrachting en voor aanranding. “In veel gevallen hebben de lokale politiediensten te weinig geld, te weinig personeel en te weinig steun.”

“Weinig rotte appels”

“Amerikanen willen openbare orde en veiligheid. Ze eisen openbare orde en veiligheid. Ze zeggen het misschien niet, ze spreken er misschien niet over, maar dat is wat ze willen. Sommigen van hen weten niet eens dat ze dat willen, maar dat is wat ze willen”, klonk het stellig. Het aantal rotte appels in de politiekorpsen is “erg klein”, beklemtoonde hij en de goede agenten willen net zo goed van hen af.

Politie en gemeenschap bij elkaar brengen

Trump wil dat politiekorpsen en de gemeenschap die ze dienen dichter bij elkaar gebracht worden. Het decreet zal de federale goedkeuring van fondsen linken aan goede politiepraktijken. Zo worden de ‘chokeholds’ zoals diegene die het leven kostte aan George Floyd voortaan verboden, tenzij het leven van de agent ervan afhangt. Bovendien wordt er ook gekeken naar alternatieve, “minder dodelijke wapens”. “Kost is van geen tel”, stelde de president.

Bovendien moeten politiekorpsen informatie over hun agenten met elkaar delen, zodat agenten met een historiek van geweld of wangedrag niet zomaar naar een ander korps kunnen gaan.

Daarnaast wordt er budget uitgetrokken om maatschappelijk werkers mee oproepen te laten beantwoorden bij geweldloze gevallen die betrekking hebben op bijvoorbeeld drugsverslaving en dakloosheid.

“We zullen hervormingen hebben zonder onze geweldige en extreem getalenteerde politieagenten te ondermijnen”, zei Trump nog, die van de gelegenheid gebruik maakte om de huidige problemen in de schoenen van zijn voorganger te schuiven, want “Obama en Biden hebben nooit geprobeerd om dit probleem op te lossen tijdens hun acht jaar durende regeerperiode, omdat ze geen idee hadden hoe dit aan te pakken.”

In het Amerikaans Congres wordt momenteel ook gewerkt aan wetgeving voor politiehervorming. “We kunnen zeker bijdragen tot het werk dat gedaan wordt in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat”, zei Trump daar gisteren over.