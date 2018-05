Trump reageert na opblazen historische top met Kim Jong-un: "Grote woede en openlijke vijandigheid" TK

24 mei 2018

15u53 38 President Donald Trump heeft de geplande top met Noord-Korea, die op 12 juni zou plaatsvinden in Singapore, geannuleerd. In een brief aan Kim Jong-un, die vrijgegeven werd door het Witte Huis, laat hij weten dat hij de ontmoeting afblaast wegens de 'grote woede en openlijke vijandigheid' die Noord-Korea getoond heeft in zijn meest recente statement.

In de brief, die rechtstreeks aan Kim Jong-un gericht is, laat Trump weten dat hij uitkeek naar de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider. "We waarderen de tijd, het geduld en de moeite die jullie in de onderhandelingen en de discussies rond de opkomende top hebben gestopt." Hij voegt eraan toe dat de ontmoeting 'al heel lang gezocht werd door beide partijen'.

De top zou op 12 juni doorgaan in Singapore, maar de VS blaast de ontmoeting nu af. "Jammer genoeg acht ik het ongepast om de top op dit moment te laten doorgaan", klinkt het. "Laat deze brief de boodschap overbrengen dat de top niet zal plaatsvinden." De voorbije dagen had Trump al een aantal keer getwijfeld of de ontmoeting nog zou doorgaan. Eergisteren herhaalde hij dat nog tijdens een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president.

Trump verwees daarbij opnieuw naar het nucleaire programma van Kim Jong-un. "Je praat over je nucleaire mogelijkheden, maar die van ons zijn zo enorm en krachtig dat ik tot God bid dat ze nooit gebruikt zullen moeten worden." Noord-Korea had vandaag nochtans een blijk van goede wil gegeven. In het bijzijn van buitenlandse journalisten werd de enige bekende nucleaire testsite in Punggye-ri vernietigd met dynamiet. Er werden enkele tunnels opgeblazen, maar specialisten zijn verdeeld over de vraag of de site al of niet onbruikbaar is geworden.

Deur op een kier

De kans op een ontmoeting tussen de twee leiders is echter nog niet helemaal vervlogen. Trump houdt de deur op een kier: "Ik had het gevoel dat er een mooie dialoog werd opgebouwd tussen jou en mij, en dat is de enige dialoog die er toe doet. Ik kijk er erg naar uit om je ooit te mogen ontmoeten." Hij bedankt Kim Jong-un verder nog voor de vrijgelaten gijzelaars. "Dat was een mooi gebaar dat erg gewaardeerd werd." Hij laat ook weten dat Kim Jong-un 'niet moet aarzelen om te bellen of te schrijven' als hij zijn houding bijstelt.

Hij benadrukt echter dat de top een gemiste kans is. "De wereld, en Noord-Korea in het bijzonder, hebben een mooie kans op blijvende vrede, grote vooruitgang en rijkdom misgelopen. Deze gemiste kans is een droef moment in de geschiedenis."