Trump reageert na opblazen historische top met Kim Jong-un: "Amerikaans leger staat klaar indien nodig" TK ADN

24 mei 2018

15u53 61 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de geplande top met Noord-Korea, die op 12 juni zou plaatsvinden in Singapore, geannuleerd. In een brief aan Kim Jong-un, die vrijgegeven werd door het Witte Huis, laat hij weten dat hij de ontmoeting afblaast wegens de 'grote woede en openlijke vijandigheid' die Noord-Korea getoond heeft in zijn meest recente statement. Hij zegt ook dat het Amerikaanse leger klaarstaat indien Noord-Korea "roekeloos" zou reageren.

In de brief, die rechtstreeks aan Kim Jong-un gericht is, laat Trump weten dat hij uitkeek naar de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider. "We waarderen de tijd, het geduld en de moeite die jullie in de onderhandelingen en de discussies rond de opkomende top hebben gestopt." Hij voegt eraan toe dat de ontmoeting 'al heel lang gezocht werd door beide partijen'.

De top zou op 12 juni doorgaan in Singapore, maar de VS blaast de ontmoeting nu af. "Jammer genoeg acht ik het ongepast om de top op dit moment te laten doorgaan", zo klinkt het. "Laat deze brief de boodschap overbrengen dat de top niet zal plaatsvinden." De voorbije dagen had Trump al een aantal keer getwijfeld of de ontmoeting nog zou doorgaan. Eergisteren herhaalde hij dat nog tijdens een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president.

Eerder vandaag dreigde Noord-Korea er dan weer mee de meeting af te blazen. Een hoge Noord-Koreaanse functionaris noemde recente kritiek van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence op Pyongyang "stompzinnig". Ook dreigde ze met een "nucleaire confrontatie" tussen beide landen als diplomatie niets uithaalt. Anderzijds had Noord-Korea vandaag een blijk van goede wil gegeven. In het bijzijn van buitenlandse journalisten werd de enige bekende nucleaire testsite in Punggye-ri vernietigd met dynamiet. Er werden enkele tunnels opgeblazen. Specialisten zijn evenwel verdeeld over de vraag of de site al of niet onbruikbaar is geworden.

Trump verwees in de brief opnieuw naar het nucleaire programma van Kim Jong-un. "Je praat over je nucleaire mogelijkheden, maar die van ons zijn zo enorm en krachtig dat ik tot God bid dat ze nooit gebruikt zullen moeten worden."

Deur op een kier

De kans op een ontmoeting tussen de twee leiders is nog niet helemaal vervlogen. Trump houdt de deur op een kier: "Ik had het gevoel dat er een mooie dialoog werd opgebouwd tussen jou en mij, en dat is de enige dialoog die er toe doet. Ik kijk er erg naar uit om je ooit te mogen ontmoeten." Hij bedankt Kim Jong-un verder nog voor de vrijgelaten gijzelaars. "Dat was een mooi gebaar dat erg gewaardeerd werd." Hij laat ook weten dat Kim Jong-un 'niet moet aarzelen om te bellen of te schrijven' als hij zijn houding bijstelt.

Hij benadrukt verder dat de afgelaste top een gemiste kans is. "De wereld, en Noord-Korea in het bijzonder, hebben een mooie kans op blijvende vrede, grote vooruitgang en rijkdom misgelopen. Deze gemiste kans is een droef moment in de geschiedenis."

Amerikaans leger staat "klaar indien nodig"

Maar Trump kiest ook voor robuuste taal. Het Amerikaanse leger is "klaar indien nodig" om te reageren op Noord-Koreaanse manoeuvres, verklaarde Trump later op de dag in het Witte Huis. "Ons leger, dat met voorsprong het machtigste is ter wereld en dat onlangs versterkt werd, is zoals jullie weten klaar indien nodig". Nog volgens Trump heeft hij contact gehad met de legerleiding.

De Amerikaanse president zei ook contact gehad te hebben met Zuid-Korea en Japan. "Ze zijn niet alleen bereid mocht Noord-Korea dwaze of roekeloze stappen zetten, maar ze willen ook een groot deel van de financiële kost dragen van de operaties, als we met zo'n jammerlijke situatie geconfronteerd zouden worden."

Nog volgens Trump zal de campagne van "maximale druk" op het land verdergezet worden. "We hopen dat positieve dingen zullen gebeuren met de toekomst van Noord-Korea", zei Trump. "Maar als dat niet gebeurt, zijn we meer dan we ooit waren bereid om te antwoorden. Intussen gaan onze zeer zware sancties, veruit de zwaarste die ooit opgelegd werden, verder."

Ondanks deze woorden lijkt Trump nog altijd te denken dat de ontmoeting toch nog kan doorgaan. "Dat is mogelijk, ja, of een top op een latere datum."

Zuid-Korea betreurt de annulatie

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft vandaag betreurd dat Trump de ontmoeting met Kim Jong-un heeft geannuleerd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Moon deed de uitspraken tijdens een nachtelijke spoedvergadering met de top van de veiligheidsdiensten. Die vergadering werd belegd kort na de aankondiging van Trump om "te begrijpen wat de bedoeling en de betekenis is van de Amerikaanse president".

Moon drong er bij Trump en Kim op aan dat ze rechtstreekse gesprekken houden en verdergaan met de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. "Ik ben bijzonder onthutst, en het is heel jammer dat de Noord-Koreaanse en Amerikaanse top niet kan doorgaan op 12 juni, zoals eerst gepland", aldus Moon. "Ik hoop dat de leiders dit probleem oplossen door een meer directe en betrokken dialoog."