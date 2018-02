Trump raakt zelf afgeleid door zijn kapsel en praat voor het eerst over kale plek ep

24 februari 2018

07u34

Bron: News.com.au 0 Het kapsel van Donald Trump krijgt bijna evenveel aandacht als zijn politieke carrière. Toen de Amerikaanse president gisteren een speech gaf, was hij ook even van zijn melk toen hij zichzelf op een gigantisch scherm zag. En kaartte hij zelf voor het eerst een gevoelig puntje aan: zijn kale plek.

Het kapsel van Trump werd begin februari nog maar eens uitvoerig in de media besproken nadat een felle windvlaag zijn kale plek onthulde. De president van de VS stoort zich overduidelijk aan zijn dunner wordend haar. Gisteren heeft hij op het Conservative Political Action Conference in Maryland voor het eerst over zijn looks gepraat. Terwijl hij naar zichzelf op een gigantisch scherm keek, merkte hij fijntjes op: “Wat een prachtig beeld. Kijk maar eens. Ik zie die man graag aan het werk." Het publiek lachte beleefd op zijn uiterst bescheiden opmerking. Vervolgens spotte Trump het uitdunnend plekje haar op de achterkant van zijn hoofd.

De politicus draaide zich om en bewoog zijn handen uitvoerig over zijn zorgvuldig gekapte haar. Bewegingen die hij vast elke dag voor de badkamerspiegel herhaalt. “Oh, boy”, zei hij toen hij opnieuw naar het publiek keek. “Ik doe elke dag mijn best om die kale plek te verdoezelen, mensen. Ik werk er hard aan.”

Trump sneed ook ernstigere onderwerpen die hem frustreerden aan in een speech die in totaal meer dan een uur duurde. De president voert momenteel campagne voor de congresverkiezingen, waar de republikeinen de meerderheid lijkt te verliezen. Hij sprak over de Amerikaanse immigratieproblemen en hij vergeleek ongewenste immigranten met een dodelijke slang, het publiek reageerde enthousiast met luid applaus.