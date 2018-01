Trump: "Waar China ons helpt, steekt Rusland ons stokken in de wielen" kv

20u32

Bron: Reuters 0 REUTERS Trump tijdens een interview met Reuters in het Oval Office. Donald Trump is ervan overtuigd dat Rusland Noord-Korea een handje toesteekt om de opgelegde sancties tegen het land te omzeilen. Dat zei hij vandaag tijdens een interview met persbureau Reuters. Bovendien komt Pyongyang volgens de Amerikaanse president "elke dag een stap dichter" bij de lancering van een langeafstandsraket richting de Verenigde Staten.

"Rusland helpt ons helemaal niet met Noord-Korea," zei Trump. "Waar China ons helpt, steekt Rusland ons stokken in de wielen. Rusland compenseert een deel van wat China doet."

Oliebevoorrading

De president is tevreden dat China de olie- en steenkoolbevoorrading aan Noord-Korea beperkte, maar zegt dat het land meer kan doen om Pyongyang onder de knoet te krijgen.

Noord-Korea is afhankelijk van geïmporteerde olie om de wankele economie én het raketprogramma in het land draaiende te houden. In december deelden West-Europese inlichtingeninstanties aan Reuters mee dat Russische tankers de voorbije maanden op zee minstens drie keer olie hadden overgepompt naar Noord-Koreaanse schepen. Dat is echter in strijd met de internationale sancties. Rusland ontkent de feiten.

Diplomatieke gesprekken?

Trump zei vandaag dat hij twijfelde of gesprekken met de Noord-Koreaanse leider wel zin hadden. Vorige week beweerde hij tijdens een interview met The Wall Street Journal nog dat hij "een goede relatie" had met Kim Jong-un, maar ook vandaag weigerde de president te bevestigen of hij de man ooit effectief had gesproken.

"Ik zou met hem spreken, maar ik ben er niet zeker van dat praten het probleem zal oplossen," aldus Trump, verwijzend naar zijn voorgangers die er eveneens niet in geslaagd waren om het nucleaire programma van Noord-Korea in te perken. "Ze hebben al 25 jaar gesproken en ze hebben misbruik gemaakt van onze presidenten, van onze voorgaande presidenten," zei hij.

Langeafstandsraket

De president zei ook dat Noord-Korea snel vorderingen maakt met de bouw van een langeafstandsraket die de VS zal kunnen bereiken. "Ze zijn er nog niet, maar ze komen in de buurt. En ze komen elke dag dichter," beweerde hij.

Gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea tijdens de Olympische Winterspelen die volgende maand plaatsvinden in de Koreaanse hoofdstad Seoel kunnen al een goede stap zijn in de oplossing van de crisis, denkt Trump. Of de VS overwegen om een preventieve aanval op Noord-Korea uit te voeren, hield hij in het midden. "We spelen een heel erg moeilijk spelletje poker en ik wil mijn hand niet tonen," aldus de president.

"Geen samenzwering"

Trump ontkende nogmaals dat er enige samenzwering was met het Kremlin om hem aan de macht te helpen. "Hij kan veel," zei hij over de Russische president Vladimir Poetin, "maar helaas hebben we geen echt goede band met Rusland en in sommige gevallen is het waarschijnlijk zo dat Rusland geeft wat China afneemt (aan Noord-Korea, red.). Dus het nettoresultaat is niet zo goed als het zou kunnen zijn."