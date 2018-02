Trump: "Ik ben volledig tegen alle vormen van huiselijk geweld" ep

14 februari 2018

21u26

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag zijn stilzwijgen doorbroken omtrent het abrupt ontslag vorige week van de secretaris van het Witte Huis, Rob Porter. Die was door twee vroegere echtgenotes van huiselijk geweld beschuldigd.

Het staatshoofd zei "volledig tegen alle vormen van huiselijk geweld gekant" te zijn. Op vraag van een verslaggever voegde Trump eraan toe: "Iedereen weet dit en het zou eigenlijk niet eens hoeven gezegd."

De regering-Trump is onder vuur komen te liggen omdat Porter ondanks het veronderstelde misbruik slechts een interim veiligheidscertificaat had gekregen. Trump had ook de secretaris na zijn ontslag geprezen. Hij zei toen in het Ovalen Kantoor dat Porter "moeilijke tijden" doormaakte en dat hij "heel goed werk" op het Witte Huis had gedaan. Het staatshoofd wenste hem nog een "ongelooflijke carrière" toe.

In het Huis van Afgevaardigden loopt een onderzoek naar de affaire. Dit wil uitklaren hoe iemand die huiselijk geweld heeft gepleegd in de regering kan geraken. Stafchef John Kelly zou van de beschuldigingen op de hoogte zijn geweest.

Porter zelf ontkent de aantijgingen.