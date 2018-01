Trump: "Abortuswetgeving is verkeerd en moet veranderen" kv

19 januari 2018

19u21 2 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich vandaag uitgesproken tegen de huidige abortuswetgeving in de VS. Hij deed dat tijdens een toespraak bij aanvang van de 'March for Life', een grote antiabortusbetoging in Washington, DC. Trump kondigde bovendien een nieuw wetsvoorstel aan dat medisch personeel het recht geeft om geen abortus uit te voeren als ze daar gewetensbezwaren tegen hebben.

Het was vicepresident Mike Pence, een gekend en fervent tegenstander van abortus, die tijdens de persconferentie als eerste het woord nam. “45 jaar geleden keerde het Hooggerechtshof van de VS het onvervreemdbare recht op leven de rug toe,” zei hij. De antiabortusbeweging is er mede voor verantwoordelijk dat “de meest ‘pro-life’-president in de Amerikaanse geschiedenis ingehuldigd werd", aldus Pence in zijn aankondiging van Trump. Hij noemde de president “een onvermoeibare voorvechter van leven en geweten in Amerika”.

Roe v. Wade

De organisatoren van de mars, het grootste antiabortusevenement in het land, prijzen Trump voor zijn maatregelen die de mogelijkheden tot abortus voor vrouwen beperken. De president probeert onder andere een einde te maken aan de overheidsfinanciering van instellingen die abortus uitvoeren.

Trump pleit ook voor de aanstelling van rechters die de abortuswet Roe v. Wade willen afschaffen. Deze beslissing van het Amerikaanse hooggerechtshof in 1973 kende een vrouw het recht op abortus in nagenoeg alle stadia van de zwangerschap toe. De tienduizenden betogers in de March for Life willen dat die abortuswet wordt ingetrokken.

Jullie houden van elk kind, geboren en ongeboren, omdat jullie geloven dat alle leven heilig is, dat elk kind een dierbaar geschenk van God is. Donald Trump

Religieuze speech

"Jullie houden van elk kind, geboren en ongeboren, omdat jullie geloven dat alle leven heilig is, dat elk kind een dierbaar geschenk van God is," zo sprak Trump de toehoorders toe.

“Ik ben een sterke voorstander van de ‘pain capable bill’ (het wetsvoorstel dat stelt dat abortus niet mag uitgevoerd worden wanneer de foetus ouder is dan 20 weken, red.) die een einde zou maken aan pijnlijke late abortussen in het hele land en ik roep de senaat op om deze belangrijke wet goed te keuren en naar mijn bureau te sturen voor ondertekening," zei Trump tijdens zijn toespraak. In zijn speech speelde de president vooral in op het geloof van de betogers. Vele leden van de antiabortusbeweging zijn immers diep religieus.

Deze beweging kan enkel slagen met het hart, de ziel en het gebed van het volk. Donald Trump

Religieuze vrijheid medisch personeel

“Op de nationale gebedsdag tekende ik een uitvoerend bevel om de religieuze vrijheid te beschermen,” aldus de president. “Vandaag maak ik bekend dat we net een voorstel hebben uitgevaardigd om de gewetensrechten en religieuze vrijheden van artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel te beschermen."

Dat voorstel zou mensen uit de medische sector de toestemming geven om vanuit hun eigen gewetensbezwaren patiënten het recht op abortus te weigeren.

"We beschermen de heiligheid van het leven en de familie als de hoeksteen van onze maatschappij. Maar deze beweging kan enkel slagen met het hart, de ziel en het gebed van het volk," aldus Trump.

Van pro- naar antiabortus

"We betogen voor de gift van het leven, dat is waarvoor we bidden en dat is waarom we verklaren dat de toekomst van Amerika gevuld zal zijn met vrede, geluk, waardigheid en leven voor elk kind van God," concludeerde hij. "Bedankt aan de erg bijzondere mensen van de March for Life. Moge God jullie zegenen en moge God Amerika zegenen."

Trump uitte zich in het verleden nochtans herhaaldelijk als een voorstander van abortus, maar zijn standpunt veranderde tijdens zijn kiescampagne. In 1999 zei hij tijdens een interview dat hij "hoewel hij een hekel had aan het concept 'abortus', erg 'pro-choice' (voor het recht van de vrouw om zelf te beslissen, red.) was."

VS vs. België

Als de 'pain-capable bill' erdoor komt, zal abortus in de VS echter nog steeds later in de zwangerschap toegestaan zijn dan in België. Terwijl de grens daar met het voorstel zal worden vastgelegd op 20 weken, is abortus in België enkel wettelijk toegelaten tot 14 weken. Een latere abortus is in ons land enkel mogelijk als het leven van de vrouw door de zwangerschap in gevaar wordt gebracht of wanneer blijkt dat het kind met ernstige afwijkingen zal geboren worden.

In onder andere Nederland en het Verenigd Koninkrijk is een abortus na 14 weken om een niet-medische reden wel toegestaan.