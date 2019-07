Trump probeert met warrige uitleg blunder tijdens speech recht te zetten: “Mijn autocue was stuk"

JOLE

06 juli 2019

21u12 0

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gereageerd op zijn blunder tijdens zijn toespraak op de nationale feestdag. Trump had het onder meer over de revolutionaire troepen die in 1776 de luchthavens innamen. Meer dan honderd jaar voor het eerste vliegtuig werd uitgevonden. Trump geeft nu, in een nogal warrige uitleg, de schuld aan de het slechte weer. Daardoor zou de teleprompter met zijn speech zijn uitgevallen