Trump prijst Xi voor verstevigen van zijn greep op de macht: "Misschien wagen we het er ook eens op" LVA

04 maart 2018

03u09

Bron: Belga 0 De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping geprezen voor het verstevigen van zijn greep op de macht. "Misschien proberen we dat ook eens", zei hij.

Trump gaf gisteren in Florida een toespraak voor Republikeinse geldschieters.

"Jinping is nu president voor het leven. President voor het leven. En hij is geweldig", zei Trump volgens nieuwszender CNN, die een opname in handen kreeg van de opmerking die Trump zou gemaakt hebben achter gesloten deuren in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago.

"En kijk, hij was in staat om het te doen. Ik vind het geweldig. Misschien wagen we het er ook eens op", zei Trump.

De regerende Communistische Partij stelde vorige maand voor om de limiet van twee presidentiële ambtstermijnen af te schaffen. Het was de gewezen Chinese leider Deng Xiaoping die een te grote machtsconcentratie had proberen beknotten na zijn aantreden eind jaren zeventig, om uitwassen te vermijden als die onder zijn voorganger Mao Zedong. Het marionettenparlement van China zal de maatregel zo goed als zeker goedkeuren tijdens zijn jaarlijkse zitting die start op 5 maart.