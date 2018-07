Trump prijst Italiaanse premier voor doortastend leiderschap op vlak van migratie KVE

30 juli 2018

22u10

Bron: Belga 0 Tijdens een gezamenlijke persconferentie na zijn ontmoeting in het Witte Huis met de Italiaanse premier Guiseppe Conte heeft de Amerikaanse president Donald Trump het "doortastend leiderschap" van zijn collega op vlak van migratie geprezen.

Het was de eerste keer dat Trump de Italiaanse premier ontving, sinds die laatste aantrad in juni. Hij zei dat de twee landen "verenigd zijn in de overtuiging dat sterke landen sterke grenzen moeten hebben". "Onze landen hebben via harde ervaringen geleerd dat grensbeveiliging nationale veiligheid is, ze zijn één en dezelfde zaak", zei Trump. "Italië was het beu."

Volgens de Amerikaanse president zullen de twee landen via een "nieuwe strategische dialoog" de gezamenlijke beveiligingsinspanningen blijven verbeteren in de Middellandse Zee en Noord-Afrika. De focus daarbij zal liggen op "de dringende nood van het beschermen van onze landen tegen terrorisme en ongecontroleerde migratie", aldus Trump.

"Verandering"

Na Trump nam Conte het woord in het Engels, maar na enkele zinnen schakelde hij over op het Italiaans. Volgens hem vertegenwoordigen Trumps regering en de zijne beide "verandering". Tijdens de ontmoeting legde hij naar eigen zeggen de "innovatieve aanpak" van Italië uit aan Trump.

Trumps oproep om de defensieuitgaven van de NAVO-lidstaten opnieuw in evenwicht te brengen noemde hij "absoluut redelijk". "Ik zal de boodschap persoonlijk uitdragen en proberen anderen dit standpunt te doen begrijpen", sprak hij.

Daarna beantwoordde Trump nog enkele vragen van journalisten. Hij herhaalde zijn dreigement van afgelopen weekend, dat hij bereid is tot een zogenaamde "government shutdown", als het congres zijn migratiehervormingen niet goedkeurt. Daaronder valt onder meer de vraag voor 25 miljard dollar voor de bouw van een muur tussen Mexico en de VS, al zei Trump ook dat hij "altijd ruimte laat voor onderhandeling".

Nog opvallend was dat Trump zei bereid te zijn de Iraanse president Hassan Rohani te ontmoeten, en dat zonder voorwaarden. De afgelopen tijd spaarden de twee elkaar nochtans niet. Een dikke week geleden waarschuwde Rohani Trump dat Iran "de moeder van alle oorlogen is", waarop Trump in hoofdletters antwoordde dat hij de VS nooit meer mocht bedreigen.

Over de Amerikaanse sancties tegen Rusland zei Trump dat ze "blijven zoals ze zijn".