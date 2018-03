Trump presenteert vandaag zijn antidrugsplan: doodstraf voor grote drugsdealers IB

19 maart 2018

02u30

Bron: Belga, ANP 2 De Amerikaanse president Donald Trump zal vandaag zijn plan in de strijd tegen drugs uit de doeken doen. Dat voorziet onder meer in een herinvoering van de doodstraf voor bepaalde drugssmokkelaars. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis gezegd.

Dat Trump voorstander is van de doodstraf voor drugssmokkelaars was al langer bekend, maar nu wil de president daar ook echt werk van maken. "Het ministerie van Justitie zal de doodstraf eisen voor drugssmokkelaars als het van toepassing is onder de huidige wetgeving", zei Witte Huis-medewerker Andrew Bremberg gisterenavond. Volgens Trump hebben individuele dealers soms duizenden doden op hun geweten.

De president zal zijn nieuwe plan vandaag voorstellen tijdens zijn eerste bezoek aan New Hampshire, een staat die erg hard getroffen wordt door de opioïdencrisis in de Verenigde Staten. Trumps plan bevat drie luiken: het verminderen van het aantal voorgeschreven legale opiaten, het afsnijden van de stroom aan illegale drugs, en het inzetten op betere zorg en ontwenning.

Medicatie

Zo zullen eerstehulpverleners worden uitgerust met medicatie die een overdosis met opiaten kan tegengaan, maar zal er bijvoorbeeld ook harder worden opgetreden tegen drugsdealers en -smokkelaars. Daarnaast vraagt Trump het Congres om de beperkingen van Medicaid met betrekking tot drugsverslaafden te verminderen.

Nationale voorschriften databank

Doel is ook om het aantal opiaten dat wordt voorgeschreven met een derde te verminderen in drie jaar tijd. Daarvoor zal onder meer een nationale databank worden opgericht waarin alle voorschriften worden opgenomen, om een overzicht te krijgen van de mensen die meerdere voorschriften aanvragen.

Het Amerikaanse Congres heeft onlangs zes miljard dollar beschikbaar gesteld om de drugscrisis te bestrijden. Trump wil dat geld onder meer gebruiken voor preventie en voorlichting via een grootschalige advertentiecampagne en om verslaafden aan werk te helpen.