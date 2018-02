Trump populairder dan Obama op zelfde punt in presidentschap, ondanks schandalen en onderzoek naar Russische inmenging Koen Van De Sype

22 februari 2018

09u26

Bron: Rasmussen Reports 1 De Amerikaanse president Donald Trump is iets meer dan een jaar na zijn eedaflegging populairder dan zijn voorganger Barack Obama op hetzelfde punt in zijn presidentschap. Dat blijkt uit cijfers van Rasmussen Reports. 48 procent van de Amerikanen staat momenteel achter de president. Bij Obama was dat op hetzelfde moment in 2010 maar 45 procent.

De cijfers zijn opmerkelijk tegen de achtergrond van kritiek en schandalen waarmee de president momenteel af te rekenen heeft. De beschuldigingen van seksueel wangedrag tegenover een 20-tal vrouwen en het werk van de speciale onderzoekscommissie naar Russische inmenging tijdens de verkiezingen, bijvoorbeeld. Het lijkt niet echt een negatief effect te hebben op hoe de gemiddelde Amerikaan zijn president ziet. Integendeel. (lees hieronder verder)

48 procent van de Amerikanen vindt dat Trump het goed doet, tegenover 51 procent die vindt dat hij niet goed bezig is. De positieve cijfers zouden onder meer een gevolg zijn van de belastingverlaging van december en het effect op de looncheque van de gemiddelde Amerikaan.

Barack Obama had op hetzelfde punt in zijn presidentschap slechtere cijfers. Amper 45 procent vond toen dat hij het goed deed, tegenover 54 procent dat van het tegendeel overtuigd was. Obamacare domineerde op dat moment het nieuws en ook de opkomst van de ultraconservatieve Tea Party binnen de Republikeinse partij. De werkloosheidsgraad zat ook op bijna 10 procent, iets wat op het einde van zijn tweede ambtstermijn nog maar de helft was.

Score

Opmerkelijk: Obama haalde maar tijdens 27 procent van zijn presidentschap een score van meer dan 50 procent als het publiek gevraagd werd naar hoe goed hij het deed. Hij haalde aan het begin van zijn presidentschap nog 67 procent, tegenover 56 procent voor Trump.

Rasmussen Reports vroeg het publiek ook naar de schietpartij op een school in Florida waarbij vorige week 17 dodelijke slachtoffers vielen. De ondervraagden zien de oplossing zowel in een strengere wapenwet als de behandeling van mensen met psychische problemen. Maar 54 procent vindt dat kinderen in deze tijd veilig zijn op school.

Telefoon

Rasmussen Reports publiceert elke dag een rapport van de populariteit van de Amerikaanse president. Het ondervraagt daarvoor elke avond 500 Amerikanen automatisch per telefoon en maakt dan een cijfer over drie dagen (1.500 respondenten). Er is een foutenmarge van ongeveer 2,5 procentpunt.