Trump pleit voor Palestijnse staat met hoofdstad in Oost-Jeruzalem

28 januari 2020

18u35

Amerikaans president Donald Trump heeft deze avond voorgesteld om een Palestijnse staat te stichten met de hoofdstad in Oost-Jeruzalem. Trumps 'vredesdeal voor het Midden-Oosten' houdt ook in dat de VS Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever erkennen.

In ruil voor die erkenning moet Israël zich wel engageren om nieuwe nederzettingsactiviteiten vier jaar lang op te schorten, terwijl er onderhandeld wordt over een Palestijnse staat. Dat melden onderhandelaars aan persbureau Reuters.

Trump rekent erop dat de Palestijnen stappen zullen zetten naar zelfbestuur, meldt Reuters nog. Hij hoopt met zijn plan een doorbraak te bereiken in het tientallen jaren aanslepende conflict tussen Palestina en Israël. “Vandaag heeft Israël een reuzenstap richting vrede gezet”, zei Trump vandaag aan de zijde van de Israëlische premier Netanyahu in het Witte Huis over de “historische doorbraak met de Palestijnen”.

“Meest gedetailleerde voorstel ooit”

Het plan-Trump omvat tachtig bladzijden en is volgens de president “het meest gedetailleerde voorstel ooit gemaakt”. “Mijn visie presenteert een win-winmogelijkheid voor beide partijen, een realistische oplossing van twee staten die het risico van een Palestijnse staat voor de Israëlische veiligheid wegneemt”, zei het Amerikaanse staatshoofd op een persconferentie in het Witte Huis.

De “toekomstige Palestijnse staat” zal slechts het leven zien mits meerdere voorwaarden, waaronder een “duidelijk afwijzen van terrorisme”, aldus Trump. “Jeruzalem blijft de ondeelbare, zeer belangrijk, ondeelbare hoofdstad van Israël”, beklemtoonde hij. Hij verzekerde dat er “in Oost-Jeruzalem een Palestijnse hoofdstad” kan zijn en waarin de Verenigde Staten eventueel een ambassade zouden openen.

De VS zijn overigens ook bereid de “Israëlische soevereiniteit over de bezette gebieden te erkennen”, maar de omvang hiervan verduidelijkte Trump niet. Waar Palestina precies komt te liggen, is onduidelijk. Daar moet over onderhandeld worden, vindt Trump.

Het is voorlopig zowel langs Palestijnse als Israëlische zijde af te wachten of het plan op instemming wordt onthaald. Amerikaanse ambtenaren maken zich op voor Palestijnse weerstand tegenover het plan, dat flinke hindernissen opwerpt vooraleer de Palestijnen de staat kunnen oprichten waarop ze al zolang hopen.

“Bedrog”

De Palestijnse autoriteiten hebben het plan vooraf al afgedaan als “bedrog”. Zij willen de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden terug. Dat is volgens hen de “tweestatenoplossing”. De Palestijnse president Mahmoud Abbas wil dat de VS zich weer achter dat beginsel scharen. Abbas heeft volgens anonieme bronnen in Ramallah daarom meerdere malen geweigerd om met Amerikaanse bemiddelaars of tussenpersonen over Trumps plannen te praten. In Gaza-Stad betoogden duizenden mensen eerder vandaag al tegen het vredesplan.

Hoewel Netanyahu het plan “een basis voor onderhandelingen” noemt, valt nog te bezien hoe hij één en ander aanvaardbaar kan maken voor de rechtse stemmen in zijn land. Netanyahu noemde de voorstelling van het plan-Trump voor het Midden-Oosten “een historische dag”. Het plan, dat vrede in de regio van het Midden-Oosten zou moeten brengen, zal Israël soevereiniteit geven over de Jordaanvallei, voegde Netanyahu eraan toe.

Hulp en investeringen in ruil

Indien de Palestijnen zijn plan goedkeuren, mogen ze massale hulp en investeringen van de VS en talrijke andere landen verwachten, beloofde Trump. De groei van de Palestijnse economie kan aldus bij instemming van het plan “verdubbelen of verdrievoudigen”, en er kunnen een miljoen nieuwe jobs ontstaan.

Trump heeft de landen met een moslimmeerderheid opgeroepen zijn plan te steunen. “Voor de moslimwereld is het tijd om de vergissing die zij in 1948 heeft gemaakt, recht te zetten”, zei hij, verwijzend naar de weigering om Israël te erkennen. “Amerika is bereid met alle partijen rondom onze visie te werken”, verzekerde de president.