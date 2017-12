Trump pleit na mislukte aanslag voor strenger immigratiebeleid

03u55

Bron: Belga

EPA De Amerikaanse president Trump pleit voor een strengere immigratiepolitiek na de mislukte aanslag van gisteren in New York.

Na de mislukte terreuraanslag met vier gewonden in New York heeft de Amerikaanse president Donald Trump voor een strengere immigratiepolitiek gepleit. "Eens te meer is bewezen dat Amerika zijn laks systeem moet herstellen", aldus Trump.