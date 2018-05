Trump: "Per immigrant die VS binnenkomt, trekken we steun aan thuisland af" kv

23 mei 2018

21u03

Bron: eigen berichtgeving 17 Tijdens een rondetafelgesprek over immigratie in Long Island, New York heeft president Trump vandaag gesuggereerd dat de thuislanden van nieuwe migranten in de VS voortaan minder steun zullen krijgen per inwoner die de VS illegaal binnenkomt.

“We hebben de slechtste immigratiewetten ter wereld”, zo opende Trump de discussie. De president haalde voorbeelden aan van gewelddaden die begaan zouden zijn door leden van MS-13, de gemeenschappelijke naam van een groep jeugdbendes in de VS en Mexico.

Trump zegt dat zijn administratie momenteel werkt aan een nieuw plan voor financiële steun aan landen waaruit veel illegale immigranten de VS binnenkomen. "Aan veel van deze landen geven we gigantische hoeveelheden financiële hulp. Tientallen miljoenen dollars, en we werken aan een plan om veel van de hulp af te trekken" zei hij.

De president stelde dat de regeringen van Latijns-Amerikaanse landen hun inwoners helemaal niet proberen te verhinderen om naar het noorden te trekken. "Ze proberen hen niet tegen te houden”, zei de president. “Ik denk dat ze mensen aanmoedigen om te vertrekken. Ze willen in dat land zelf de mensen niet die wij krijgen. Dus we gaan aan iets werken waarbij elke keer wanneer we iemand binnenkrijgen van dat land, we een redelijk grote som geld inhouden van de financiële steun die we hen geven", stelde Trump. "Als we hen al steun geven", voegde hij eraan toe.

Trump garandeerde dat het immigratieprobleem snel zal opgelost worden. "De mannen van ICE (Immigration and Customs Enforcement) zijn veel stoerder dan de kerels van MS-13" zei hij.

De president wil strengere immigratiewetten voor de VS en wil een muur bouwen langs de grens met Mexico. Recent noemde hij immigranten tijdens een discussie over immigratie nog "beesten". Even later haalde hij tijdens zijn betoog MS-13 aan. Het was echter onduidelijk of Trump met die term naar immigranten in het algemeen of naar de bendeleden verwees.

