Trump pakt Pelosi en Romney aan na vrijspraak in impeachmentproces: “Vreselijke beproeving moeten ondergaan door zeer oneerlijke en corrupte mensen” TT

06 februari 2020

16u30

Bron: Reuters, ANP 0 Amerikaans president Donald Trump heeft in weinig bedekte termen uitgehaald naar de Democraten en andere critici die de afgelopen maanden probeerden hem af te zetten. Maar ook zijn partijgenoot, senator Mitt Romney die gisteren als enige Republikein tegen de president stemden, kreeg ervan langs.

Een triomfantelijke Trump vanmorgen op het jaarlijkse Nationale Gebedsontbijt in Washington DC. Op de ochtend na zijn vrijspraak in het impeachmentproces kan het geluk van de president niet op. Trump werd door een meerderheid van senatoren vrijgepleit op beide beschuldigingen, enkel Mitt Romney stemde op een van de twee beschuldigingen tegen zijn eigen president. Romney is daarmee de allereerste senator ooit die zijn eigen president laat vallen in een impeachmentproces.

Zonder hen bij naam te noemen, richtte Trump zijn pijlen vanmorgen vooral op Nancy Pelosi, Democratisch voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en stilaan zijn grootste politieke vijand, en op Mitt Romney. “Zoals iedereen weet hebben mijn familie, ons geweldige land en jullie president een verschrikkelijke beproeving moeten ondergaan door een aantal bijzonder oneerlijke en corrupte mensen”, stak Trump van wal. “Ze hebben alles gedaan om ons kapot te krijgen, en zo ons land bijzonder geschaad. Ze weten dat wat ze doen fout is, maar ze stellen zichzelf ongelooflijk boven ons land.”

Daarbovenop vindt de president het ook maar niets dat sommige van zijn tegenstanders “hun geloof gebruiken als rechtvaardiging voor iets waarvan ze weten dat het fout is. Ook hou ik niet van mensen die zeggen ‘Ik bid voor je’, terwijl ze zelf weten dat dat niet zo is.” Met die religieuze verwijzingen doelt Trump zonder twijfel op zowel Pelosi - die al herhaaldelijk heeft gezegd dat ze voor Trump bidt - als Romney, die gisteren zijn mormoons geloof inriep als verantwoording voor zijn stemgedrag.

Trump zal later deze namiddag nog een verklaring afleggen in het Witte Huis.