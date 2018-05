Trump pakt overheidsfinanciering abortusklinieken aan

19 mei 2018

Bron: Belga

Antiabortusactivisten hebben vrijdag de beslissing van president Donald Trump op handgeklap onthaald om verder te snijden in de openbare financiering van honderden abortusklinieken in de Verenigde Staten. "We danken president Trump dat belastingplichtigen niet langer verwikkeld zijn in de abortusbusiness", zei de voorzitter van anti-abortusorganisatie Susan B. Anthony List, Marjorie Dannenfelser.