Trump pakt in belastingspeech Kim Jong-un aan: "Hij is een ziek jong hondje" KVE

23u51

Bron: ANP 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een toespraak over zijn voorgenomen belastingherziening de gelegenheid te baat genomen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verbaal aan te pakken.

Middenin zijn rede schakelde hij kort over naar Pyongyang. Als de belastingen zoals gepland omlaag gaan, dan betekent dat "raketbrandstof voor de economie'', betoogde Trump in St. Charles, Missouri.

'Rocket fuel' bracht hem op het idee ook het 'raketmannetje' uit Noord-Korea even te noemen. "Hij is een ziek jong hondje'', zei Trump over Kim Jong-un, om vervolgens terug te keren naar het hoofdthema van zijn toespraak.