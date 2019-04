Trump overweegt sterk om opgepakte migranten vrij te laten in 'Sanctuary Cities' KVE

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump overweegt om migranten die aan de Amerikaanse zuidgrens zijn opgepakt, vrij te laten in zogeheten 'Sanctuary Cities'. Dat bevestigt Trump op Twitter. De 'Sanctuary Cities' zijn - vaak door Democraten geleide - steden en gemeenten die hun politie niet laten samenwerken met de federale immigratieautoriteiten, meldt het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

De tweet van Trump volgt op een artikel in The Washington Post op donderdag. De krant schreef toen dat de overheid had overwogen om opgepakte immigranten naar de 'sanctuary cities' te sturen als vergelding tegen de politieke tegenstanders van Trump.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, die anoniem wou blijven, minimaliseerde het bericht donderdagavond. "Dit was een suggestie die was opgeworpen en verworpen, waarmee elke verdere discussie was beëindigd", aldus de woordvoerder.

Trump stelde vandaag echter op Twitter dat de overheid dat wel overweegt. "Door het feit dat de Democraten onze erg gevaarlijke immigratiewetten niet willen veranderen, zijn we inderdaad, zoals bericht, sterk aan het overwegen om Illegale Immigranten in Sanctuary Cities te plaatsen, alleen lijkt het Radicale Links altijd een Open Grenzen, Open Armen-beleid te hebben, dus dit zou hen heel gelukkig maken", aldus Trump in twee tweets.

Dergelijke 'cities' zijn dus gemeenten en steden, die vaak worden geleid door een Democraat, die weigeren om op grote schaal migranten zonder papieren op te pakken en die hun samenwerking met de federale immigratieagenten beperken. Voorbeelden zijn San Francisco en Los Angeles. Het gaat weliswaar niet om een officiële benaming of een welomlijnde definitie, aldus Bloomberg.

Trump uit al lang kritiek op die steden en gemeenten. Hij had ermee gedreigd om de federale financiering te schrappen voor lokale besturen die een beleid aannemen om immigranten zonder papieren te beschermen. Het is niet duidelijk hoe het beleid om de migranten in zulke steden vrij te laten, juist in zijn werk zou gaan, of hoe de regering wil garanderen dat ze ook ter plaatse blijven.

Naar schatting zijn er zowat 11 miljoen migranten zonder documenten in de VS.