Trump overweegt opnieuw gezinnen te scheiden aan de grens tussen de VS en Mexico: "De keuze ligt bij de ouders" bvb

14 oktober 2018

16u19

Bron: The Washington Post 1 De Amerikaanse president Trump heeft gisteren bevestigd dat hij een nieuw beleid overweegt om gezinnen te scheiden aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico, omdat hij gelooft dat de eerdere stappen van de regering om migrantenkinderen te scheiden van hun ouders een effectief afschrikmiddel was voor mensen die grens illegaal wilden oversteken.

Trump reageert daarmee op een bericht in The Washington Post waarin dat nieuws aangekondigd werd. Hij zei dat het stijgende aantal illegale grensovergangen "een verschrikkelijke situatie" is en stelde dat het scheiden van gezinnen waarschijnlijk zou helpen om sommige migranten zonder papieren af te schrikken om de Verenigde Staten binnen te komen. "Als ze het gevoel hebben dat ze gescheiden zouden kunnen worden, zullen ze misschien niet willen komen”, aldus de president.

"Er zijn mensen die proberen om naar de VS te komen, omdat wij het als land goed doen", zei Trump. "Ze doen dat vaak op een illegale manier en ze gebruiken daarvoor kinderen. In veel gevallen zijn die kinderen zelfs niet van hen. Ze gebruiken die enkel om binnen te geraken.”

Keuze aan de ouders

In augustus steeg het aantal migranten die werden gearresteerd omdat ze de grens onwettig oversteken met 38 procent, aldus ambtenaren van het Departement Binnenlandse Veiligheid.

The Washington Post meldde vrijdag al dat het Witte Huis actief plannen overweegt om ouders en kinderen bij de grens tussen de VS en Mexico opnieuw te scheiden. Hogere beleidsambtenaren merkten nochtans op dat ze niet van plan zijn om de ongeordende gedwongen scheidingen die door het beleid van Trump in mei en juni werden uitgevoerd opnieuw in te voeren.

Een optie die wordt overwogen, is dat de overheid asielzoekersgezinnen maximaal 20 dagen in zijn geheel vasthoudt en vervolgens de ouders de keuze geeft: maanden of jaren als gezin vastgehouden worden tijdens hun procedure, of toestaan dat de kinderen naar een opvangcentrum van de overheid worden gebracht, zodat andere familieleden de voogdij kunnen krijgen.

"Onaanvaardbaar"

In een interview met ABC News vorige week zei first lady Melania Trump dat zij “onaangenaam verrast” was toen ze op het nieuws zag dat de regering families bij de grens scheidde onder het nultolerantiebeleid. "Ik wist niet dat het beleid zo ver zou gaan. Ik heb dan ook aan hem (de president, nvdr.) verteld dat ik dat onaanvaardbaar vind. En hij had dezelfde mening”, aldus Melania. Omdat ze zich zo betrokken voelde met die gezinnen, bracht ze in juni enkele bezoeken aan de grens tussen de VS en Mexico.

Ze werd gevraagd wat ze zou zeggen tegen de kinderen die gescheiden zijn van hun ouders. Daarop was haar reactie: "Ik zou ze vertellen dat ze sterk moeten blijven, maar dat alles wel via het gerecht moet verlopen.”