Trump overweegt om tot 100 miljoen dollar privégeld in campagne te investeren PVZ

08 september 2020

11u39

Bron: Bloomberg 2 Huidig Amerikaans president Donald Trump zou 100 miljoen dollar (84 miljoen euro) van zijn privégeld willen investeren in zijn verkiezingscampagne. Dat schrijft Bloomberg op basis van getuigen dicht bij de president.

Dat voor de Amerikaanse verkiezingen van 3 november de grote middelen worden ingezet, is duidelijk. Nu wil president Trump de investeringen nog vergroten om zo koste wat het kost zijn rivaal Biden te verslaan. Daarvoor overweegt hij om 100 miljoen dollar uit eigen zak in te zetten.

Tom Murtaugh, woordvoerder van Trumps campagneteam, weigert momenteel te antwoorden op de mogelijke zelffinanciering. “De fondsenwerving van president Trump breekt records en we letten goed op ons budget waardoor we vanaf nu tot aan de verkiezingsdag twee keer zoveel kunnen investeren als in 2016", zei Murtaugh in een reactie aan persagentschap Bloomberg.

Hoewel Trumps campagneteam beweert voorloper te zijn in de fondsenwerving, wordt Trump nu van de troon gestoten door Biden. Die laatste haalde in augustus 365 miljoen dollar (zo’n 310 miljoen euro) op, een absoluut recordbedrag. Het vorige record stond op naam van Obama die in 2008 193 miljoen dollar (zo’n 164 miljoen euro) in één maand wist binnen te halen. Dit is opnieuw een domper voor kandidaat Trump, die nog steeds ontevreden is over de grote uitgaven van zijn campagneteam eerder dit jaar. Er werden toen hevig geïnvesteerd, maar toch moest Trump plooien voor tegenkandidaat Biden in de polls.

Ongeziene investering

Ook bij de vorige verkiezingen haalde de miljardairspresident Trump al het grove geschut boven. In 2016 investeerde hij 66 miljoen dollar (ca. 56 miljoen euro) uit eigen zak in de strijd tegen Hillary Clinton. Die investering leverde hem uiteindelijk een vier jaar lange plek op in het Witte Huis. Toch is het ongezien dat hij nogmaals zoveel zou investeren. Volgens experten is het uitzonderlijk dat een zittend president zijn eigen middelen inzet om een tweede ambtstermijn in de wacht te slepen.

Ook Trumps campagneteam betwijfelt de investering van Trump. Volgens hen is er nog voldoende budget over van de fondsenwerving. Momenteel hebben ze dubbel zo veel geld als tijdens de campagne van 2016. Hoewel Trump over een groot financieel vermogen beschikt, is het bovendien nog maar de vraag hoe snel hij 100 miljoen euro ter beschikking kan hebben.

