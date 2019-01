Trump overweegt nationale noodtoestand uit te roepen om muur te kunnen bouwen: “De overheid jaren sluiten? Ja, dat heb ik zeker gezegd” TT

04 januari 2019

20u02

Bron: Reuters, The Guardian, CNN 30 De Amerikaanse president Donald Trump heeft er in een gesprek met de Democratische fractieleiders in het Witte Huis mee gedreigd de overheid “nog voor maanden en zelfs jaren dicht te houden” als hij geen extra miljarden krijgt voor de grensmuur met Mexico. Dat zei Democratisch Senaatsfractieleider Chuck Schumer vanavond na afloop van een nieuwe vruchteloze vergadering met de president over de 'shutdown’. Trump bevestigde de uitspraak later zelf: “Ja, dat heb ik zeer zeker gezegd.” De president overweegt bovendien de nationale noodtoestand uit te roepen als hij zijn zin niet krijgt.

Schumer zat vanavond samen met zijn partijgenote Nancy Pelosi, de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, samen in het Witte Huis om opnieuw met Trump te spreken over de 'shutdown’. Volgens Pelosi was het een lang en “soms controversieel” gesprek, maar zonder resultaat. Volgens Schumer hebben hij en Pelosi er op aangedrongen de overheid voorlopig te openen en ondertussen verder te onderhandelen om zo “miljoenen Amerikanen, honderdduizenden werknemers” niet langer te gijzelen. “We krijgen dit echt niet opgelost zolang de overheid op slot zit, en dat hebben we hem ook duidelijk gemaakt.”

“Maar daar verzette hij zich tegen”, ging Schumer verder. “Hij zei zelf dat hij de overheid voor een hele lange tijd gesloten zou houden, voor maanden en zelfs voor jaren.”



Trump zelf gaf ook een verklaring na afloop van de gesprekken. Volgens hem was het “een zeer, zeer, zeer productief gesprek” en is er volgens hem wel degelijk “veel vooruitgang” geboekt. Hij zei dat dit weekend een groep zal vergaderen om te “bepalen wat we aan de grens gaan doen”. De president zei niet wie in die groep zal zetelen.



Noodtoestand

Bovendien voegde Trump er nog aan toe dat hij serieus overweegt de nationale noodtoestand uit te roepen in de Verenigde Staten om zo de muur te kunnen bouwen. Onder zo’n noodtoestand krijgt de Amerikaanse president meer bevoegdheden en kan Trump gemakkelijker zelf beslissen naar welke overheidsprogramma’s geld moet gaan, zonder tussenkomst van het Congres.

Journalisten vroegen Trump of hij trots is op de shutdown. “Ik ben heel trots te doen wat ik doe”, reageerde hij. “Ik noem het geen shutdown. Ik noem het doen wat je moet doen voor het belang en de veiligheid van ons land. Je kan het de Schumer- of Pelosi- of Trump-shutdown noemen, dat maakt voor mij niets uit. Het zijn maar woorden.”

Derde week

De gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid is ondertussen zijn derde week in gegaan. Tal van overheidsdiensten zijn gesloten en honderdduizenden ambtenaren zitten thuis of doen enkel noodzakelijk werk zonder betaald te worden omdat er nog altijd geen begroting voor het nieuwe jaar is.

Reden is dat president Trump vijf miljard dollar extra vraagt voor de muur tussen de Verenigde Staten en Mexico. De Democraten, die sinds gisteren de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, weigeren dat categoriek. Zij keurden gisteren twee voorstellen goed om de overheidsdiensten opnieuw te openen, maar Trump weigert die de ondertekenen. Ondertussen blijft de overheid op slot.