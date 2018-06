Trump overweegt NAFTA te vervangen door bilaterale deals met Canada en Mexico lva

02 juni 2018

02u31

Bron: Belga 1 VS-president Donald Trump heeft vrijdag de mogelijkheid opgeworpen van bilaterale akkoorden met Mexico en Canada om het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord, beter bekend als NAFTA, te vervangen.

"Dit zijn twee verschillende landen", zei Trump, als antwoord op de geblokkeerde gesprekken om NAFTA te heronderhandelen. "Het was van bij het begin een waardeloze deal."

Trump zei dat hij "het niet erg zou vinden" als NAFTA een andere naam zou krijgen, waarbij er een aparte deal met Canada en met Mexico zou gesloten worden. NAFTA, dat in 1992 ondertekend werd en inging begin 1994, is een van de grootste vrijhandelsakkoorden ter wereld, afgemeten aan de wederzijdse economische voordelen.

Op vraag van de VS wordt het akkoord nu heronderhandeld. Maar dat verloopt niet zoals Washington gehoopt had. VS-minister van Handel Wilbur Ross zei donderdag dat de gesprekken meer tijd in beslag nemen dan verwacht. Hij suggereerde een verband met de aankondiging dat beide landen niet langer zouden uitgezonderd blijven van de strafheffingen van de VS op staal en aluminium. Mexico en Canada maakten duidelijk dat ze daar niet mee opgezet zijn, en ze beloofden tegenmaatregelen.

Trudeau

De Canadese premier Justin Trudeau noemde de heffingen, die onder het mom van de nationale veiligheid zijn ingevoerd, "totaal onaanvaardbaar" en "een belediging" voor een land waarvan de soldaten zij aan zij vochten en stierven met Amerikaanse soldaten. Trump op zijn beurt zei dat Canada en Mexico bondgenoten zijn, "maar economisch profiteren van ons".