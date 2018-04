Trump overweegt gratie voor allereerste zwarte bokskampioen Hans van Zon

22 april 2018

12u55

De Amerikaanse acteur Sylvester Stallone, een vriend van Donald Trump, krijgt zijn zin. De Amerikaanse president wil gratie verlenen aan de in 1946 overleden Jack Johnson, de eerste zwarte bokskampioen bij de zwaargewichten.

Jack Johnson is een legendarische naam in de bokswereld. Hij heeft ook veel aanhangers onder zwarte activisten voor gelijke burgerrechten. Aan hem zijn tientallen jaren lang biografieën, toneelstukken, films en documentaires gewijd.

Ruim honderd jaar na zijn veroordeling wegens overtreding van de ‘Mann Act’, die illegaal transport van vrouwen voor ‘immorele doeleinden’ strafbaar stelde, zal Johnson postuum gratie worden verleend. Donald Trump geeft daarmee gehoor aan een oproep van een grote schare pleitbezorgers, onder wie zijn nazaten, de acteur Sylvester Stallone en de Republikeinse senator John McCain. "Zijn processen en zijn beproevingen waren immens, zijn leven was gecompliceerd en controversieel’’, meldt Trump in een tweet vanuit zijn buitenverblijf in de Mar-a-Lago club in Florida. "Ik overweeg een ‘Full Pardon!’’, aldus de president.

Donald J. Trump on Twitter Sylvester Stallone called me with the story of heavyweight boxing champion Jack Johnson. His trials and tribulations were great, his life complex and controversial. Others have looked at this over the years, most thought it would be done, but yes, I am considering a Full Pardon!

Racistische aanklacht

Johnson – hij stierf in 1946 bij een auto-ongeluk - werd in 1913 veroordeeld door een geheel blanke jury omdat hij een blanke vrouw had vergezeld in verschillende Amerikaanse staten. Daarmee zou hij de Mann Act hebben overtreden.



Sylvester Stallone de boksliefhebber die carrière maakte met zijn Rocky-films, en John McCain noemen de veroordeling een schande. "Zijn reputatie en zijn carrière werden stukgemaakt door een straf die was gebaseerd op een racistische aanklacht’’, aldus Trumps vooraanstaande partijgenoot McCain.

Cafe de Champion

Jack Johnson werd gehaat door miljoenen blanken. Hij vernederde blanke boksers in de ring en maakte geen geheim van zijn voorliefde voor blanke vrouwen. In 1908, toen wedstrijden tussen blanke en zwarte boksers nog een zeldzaamheid was, veegde hij eerst de vloer aan met Tommy Burns. Daarna legden andere ‘grote blanke beloftes’ het tegen hem af, onder wie de ongeslagen kampioen James J. Jeffries. In 1910.



Ook buiten de ring weigerde Johnson zich neer te leggen bij de blanke suprematie. Hij leidde een rijkelijk leven en maakte afspraakjes met blanke vrouwen. Een van hen was Lucille Cameron, een werkneemster van ‘Cafe de Champion’, een nachtclub voor zwart en blank in Chicago. Toen hij in 1913 met Cameron, met wie hij later zal trouwen, door de VS reisde, gebruikten zijn tegenstanders de Mann Act om met hem te kunnen afrekenen. In 1921 kwam Johnson weer op vrije voeten maar zijn leven lag in puin. Zelfs zijn familieleden schaamden zich voor hem.



Het gebeurt in de VS zelden dat iemand na zijn overlijden gratie krijgt. President Bill Clinton verleende gratie aan Henry O. Flipper, de eerste zwarte legerofficier in de Amerikaanse burgeroorlog. Hij werd onterecht veroordeeld van fraude. George W. Bush verleende in 2008 gratie aan Charles Winters, een Amerikaanse vrijwilliger in de Arabisch-Israëlische Oorlog. Hij werd in 1949 veroordeeld wegens schending van de Neutrality Acts.