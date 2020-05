Trump overweegt campagnebijeenkomsten buiten te houden IB

22 mei 2020

00u09

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil graag weer campagnebijeenkomsten houden, maar dat kan niet vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Hij overweegt daarom om buiten bijeenkomsten te organiseren, zodat hij zijn kiezers kan toespreken.

"We moeten weer campagnerally's organiseren", aldus Trump tijdens een bezoek aan de fabriek van automaker Ford. "Dat gaat binnenkort weer gebeuren denk ik. We kunnen een paar grote buitenbijeenkomsten houden of we kunnen wachten tot de stadions weer opengaan. Er is veel vraag naar."

Trump staat in de meeste peilingen achter op de Democratische kandidaat Joe Biden. De verkiezingen worden gehouden op 3 november.

Midden juni

Een campagnemedewerker van de president zei dat Trump niet kan wachten om weer te beginnen met de bekende bijeenkomsten, waarin hij het publiek opzweept. Het campagneteam hoopt vanaf het midden van juni weer bijeenkomsten te kunnen organiseren. Trump wil het liefst naar staten waar de uitkomst nog volledig open ligt, zoals Wisconsin en Michigan.

Mondkapje

Bij het bezoek aan de autofabriek droeg de president niet overal mondkapje, terwijl dat wel verplicht is voor bezoekers. Eerder had Ford al laten weten daar niet streng op te handhaven bij Trump. “Ik droeg achter wel een mondmasker in de ruimtes waar Ford dat graag wilde, maar ik wilde jullie niet het plezier geven mij een mondkapje te zien dragen”, aldus de president tegen aanwezige journalisten. Later bleek hij toch op een foto te zijn vastgelegd met een gezichtsmasker op.

Trump zei dat hij ook een beschermende bril op heeft gehad in de fabriek. Daarna liet hij een mondkapje zien met het presidentiële logo erop. “Het was een goede look.”