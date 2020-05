Trump overweegt beperkt contact met Pence en voert aantal testen drastisch op IB

12 mei 2020

01u08

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag gezegd dat het beperken van zijn contacten met vicepresident Mike Pence tot de mogelijkheden behoort.

Een dag eerder berichtte het persbureau Bloomberg op basis van drie bronnen dat Pence, die zondag nog negatief testte, in thuisisolatie was gegaan nadat zijn perssecretaris vrijdag besmet bleek met het coronavirus. Een woordvoerder van de vicepresident ontkende dat echter.

Op een persconferentie kreeg Trump de vraag of hij en Pence eventueel preventief hun contacten zouden beperken. De president antwoordde dat "dit iets is waarover we het waarschijnlijk zullen hebben, in deze periode van quarantaine".

Mondmasker

Intussen is aan alle medewerkers van het Witte Huis gevraagd om maskers te dragen wanneer ze de West Wing betreden. Dat is de westelijke vleugel van het Witte Huis waar zich onder meer de "Oval Office" van president Trump en de kantoren van de belangrijkste raadgevers van de president bevinden. Trump zelf hoeft nog altijd geen mondmasker op.

De president zei maandag voorts dat het land het aantal coronatests dat het dagelijks doet, heeft verhoogd van 150.000 naar 300.000. Het totale aantal tests dat in de Verenigde Staten is uitgevoerd, is maandag de 9 miljoen gepasseerd en zal naar verwachting later deze week 10 miljoen bedragen, zei hij. Trump ziet het opvoeren van de tests als een essentieel onderdeel voor het plan om "Amerika geleidelijk en veilig te heropenen".

Volgens het Covid Tracking Project, een instelling zonder winstoogmerk, voerden de VS in de eerste week van mei gemiddeld 248.000 dagelijkse tests uit, meldde de BBC. Maar vooraanstaande onderzoekers van de Harvard University zeggen dat er minstens 900.000 dagelijkse tests nodig zijn voordat de VS weer open zouden kunnen gaan. Tot nu toe hebben de VS slechts 2,75 procent van de 330 miljoen inwoners getest.

De Amerikaanse economie zal de komende maanden, vanaf het derde kwartaal, weer verbeteren, voorziet Trump. Een fase die hij "transitie naar grootsheid" noemt. "Volgend jaar zullen we een van de beste jaren hebben die we ooit hebben gehad. Omdat er een opgekropte vraag is", zegt hij. Trump omschrijft het als "een vraag die we nog nooit eerder hebben gezien".