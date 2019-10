Trump over voormalig vicepresident Joe Biden: “Hij was alleen goed in het kussen van Obama’s kont” jv

11 oktober 2019

14u03

Bron: NBC 1 Donald Trump heeft gisteren weer een quote van de dag geleverd. Toen hij het in Minnesota over Joe Biden had, zei Trump: “Niemand zag in hem een verstandig man, niemand zag in hem een goede senator. En hij was enkel een goede vicepresident omdat hij heel goed wist hoe hij Obama’s kont moest kussen”.

De Amerikaanse president voerde gisteren campagne in Minnesota, de staat die hij in 2016 bijna verloor aan Hillary Clinton. Niet onverwacht richtte Trump zijn pijlen onder meer op zijn mogelijk Democratische uitdager voor het presidentschap, Joe Biden, en diens zoon Hunter. Hij verweet de voormalige vice-president onder Obama, Joe Biden, dat hij vooral goed was in het kussen van Barack Obama’s kont.

Het was Trumps eerste campagnebijeenkomst sinds de Democraten formeel de afzettingsprocedure tegen hem in gang zetten. Reden daarvoor was het telefonische onderhoud van Trump met de Oekraïense president Volodimir Zelenski, aan wie Trump vroeg een onderzoek te starten naar Joe Biden en zijn zoon Hunter, die jarenlang in de raad van bestuur zat van een Oekraïense gasfirma. Trump beschuldigde de Bidens in zijn speech in Minnesota van corruptie.

Opwarmer van dienst voor Trumps toespraak was zijn zoon Eric. Ook hij had Joe en Hunter Biden al beledigd. Bij het vernoemen van Hunter Biden scandeerde de aanhang van Donald Trump: “Sluit hem op, sluit hem op”. Trump zei nog: “De Bidens werden rijk, dat is bewezen, terwijl Amerika werd beroofd. Slaperige Joe en zijn vrienden verkochten Amerika uit.”

Donald Trump nam verder ook nog eens de FBI en de media op de korrel.