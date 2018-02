Trump over schietpartij: "We zullen alles doen om psychische problemen aan te pakken" redactie

15 februari 2018

18u03

Bron: De Morgen 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een toespraak gehouden over de schietpartij in Florida, waarbij gisteren 17 mensen om het leven kwamen. Over vuurwapens had hij het niet.

In de korte toespraak sprak Trump, zoals verwacht, zijn steun uit aan familie en vrienden van de slachtoffers. Hij had het vooral over het belang van menselijke connecties, en richtte zich specifiek tot alle Amerikaanse kinderen: "Beantwoord haat met liefde, beantwoord gruwel met vriendelijkheid."

"Geen kind, geen leerkracht mag gevaar lopen op een Amerikaanse school", vond Trump. "Aan iedere ouder, leerkracht en kind dat zo erg lijdt, wij zijn hier voor u, wat u ook nodig hebt, wat wij ook kunnen doen om uw pijn te verzachten."

De president verklaarde ook dat hij binnenkort een bezoek brengt aan Parkland, waar de schietpartij plaatsvond.

Over wapens repte Trump met geen woord. Hij had het wel even over de mentalegezondheidsproblemen waarmee de schutter naar verluidt kampte: "We zullen er alles aan doen om psychische problemen aan te pakken", aldus de president.