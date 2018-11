Trump over “schandalige” verkiezingsfraude: “Ze veranderen in de auto van kledij en gaan opnieuw stemmen” jv

15 november 2018

16u03

Bron: Daily Caller 4 Het hertellen van de stemmen in Florida zit Donald Trump erg hoog. Hij beweert nu dat sommige kiezers snel even van kledij wisselen om daarna opnieuw hun stem te gaan uitbrengen. De president vindt dat Rick Scott de Senaatszetel moet krijgen en Ron DeSantis het gouverneurschap. Beide heren zijn Republikeinen, net als Trump.

Trump deed gisteren nog maar eens zijn beklag, ditmaal bij de Daily Caller. Hij eiste in het interview het ontslag van Brenda Snipes, de verkiezingssupervisor in Broward County in Florida. Het is een van de county’s waar de stemmen van de midterms momenteel herteld worden.

“De Republikeinen winnen er niet wegens potentieel illegale stemmen”, aldus Trump. “Mensen die absoluut geen stemrecht hebben, schuiven aan en maken rondjes. Soms gaan ze naar hun auto, zetten een andere hoed op, trekken een ander shirt aan, keren terug en stemmen opnieuw. Niemand vraagt wat. Het is een echte schande wat er gebeurt.” Bewijzen voor die beweringen gaf Trump evenwel niet.

De president pleit voor strengere identiteitscontroles bij verkiezingen. “Als je een doos cornflakes wil kopen, heb je een identiteitsbewijs nodig”, herhaalde hij nog maar eens. Een stelling waarvan de onjuistheid eerder al werd aangetoond. Bij sommige betaalmogelijkheden moet je in de VS wel je ware identiteit kunnen aantonen. En wie alcohol wil aankopen, moet kunnen bewijzen dat hij of zij meerderjarig is. Maar niet voor het aanschaffen van een doos cornflakes of voor andere boodschappen, zoals Trump in juli ook al verzon. Het spoorde de New York Times toen aan tot de vraag: “Heeft de president eigenlijk ooit al eens boodschappen gedaan in een winkel?”