Trump over protesten tegen toenadering tussen Israël en Golfstaten: “Palestijnen zijn erg moeilijk in de omgang" AW

15 september 2020

16u37

Honderden Palestijnen hebben op de Westelijke Jordaanoever geprotesteerd tegen de toenadering tussen Israël enerzijds en de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein anderzijds. De ondertekeningsceremonie vindt vandaag plaats in het Witte Huis. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zullen de Palestijnen uiteindelijk wel bijdraaien: "Anders blijven ze in de kou staan."

De betogers zwaaiden tijdens demonstraties in onder andere Hebron, Tulkarem en Jenin met Palestijnse vlaggen en hadden borden met slogans als "Nee tegen normalisering van bezettingsmacht" mee.



Het protest komt er enkele uren voor de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag in het Witte Huis de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein ontvangt.

Amerikaanse betrekkingen in het Midden-Oosten

De normalisering van de betrekkingen tussen Israël en de bondgenoten van de VS in het Midden-Oosten, ook de rijke Golfstaten, is een prioriteit van Trump. Zijn regionale strategie is erop gericht om Iran, vijand van Washington en van Israël, in bedwang te houden. De Palestijnen bestempelden het aanknopen van diplomatieke relaties met Israël als "verraad aan Jeruzalem, de al-Aqsamoskee en de Palestijnse zaak". Ook Iran en Turkije uitten al scherpe kritiek.



Volgens Trump zullen de Palestijnen uiteindelijk wel toetreden tot een deal voor vrede met Israël. “Anders blijven ze in de kou staan”, zei hij voorafgaand aan een ondertekeningsceremonie in het Witte Huis. “De Palestijnen zijn erg moeilijk in de omgang”, voegde Trump toe. De president merkte op dat hij een groot deel van de financiële steun van de VS aan de Palestijnen had geschrapt, en hij zet zijn steun voor dat beleid voort. “De Palestijnen zullen uiteindelijk ook binnenkomen. En er zal vrede zijn in het Midden-Oosten zonder dom te zijn en iedereen neer te schieten, iedereen te vermoorden en bloed in het zand te hebben”, zei Trump op Fox News.

Geavanceerde gevechtsvliegtuigen verkopen aan Verenigde Arabische Emiraten

Verder vertelde hij nog aan de Amerikaanse nieuwszender dat hij best geavanceerde F-35-gevechtsvliegtuigen wil verkopen aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), hoewel dat gevoelig ligt bij bondgenoot Israël. “Ik zou er persoonlijk geen probleem mee hebben.”

Trump zei dat Arabische landen als de VAE erg rijk zijn en dat het goed voor de VS is om spullen te verkopen. “Weet je wat ik heb geleerd over militaire apparatuur? Je verkoopt het vandaag en morgen is het verouderd”, stelde hij. “Dan zeg je opeens: we hebben een nieuw vliegtuig. Een nieuw en beter vliegtuig.”