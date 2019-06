Trump over parallellen met Nixon en Watergate: “Hij vertrok. Ik doe dat niet" kg

11 juni 2019

09u25

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump bezwoer vriend en vijand maandag dat hij in niets lijkt op Richard Nixon, hoe hard de Democraten ook dreigen met ‘impeachment’, de afzettingsprocedure. Hij vindt zichzelf niet het type van persoon dat zich terugtrekt om een gevecht uit de weg te gaan, klonk het. President Nixon "is vertrokken. Ik vertrek niet. Dat is een groot verschil", verzekerde Trump de verzamelde pers in het Witte Huis.

De verklaring van Trump komt er na de forse uitspraken van John Dean, juridisch adviseur van het Witte Huis onder Richard Nixon en spijtoptant-spilfiguur van het beruchte Watergateschandaal in de jaren zeventig. Die stelde eerder dat hij opvallende parallellen zag tussen Trump en Nixon.



“In veel opzichten is het Mueller-rapport voor president Trump wat het zogenaamde Watergate-rapport (...) was voor president Richard Nixon”, zei Dean, verwijzend naar het document dat in maart 1974 aan de rechterlijke commissie van het Huis werd overgemaakt en waarin een vernietigend portret werd geschetst van Nixon.



Nixon nam echter zelf ontslag vooraleer het Huis een aanklacht had gestemd. Tegen die tijd was hij de steun van zo goed als alle leden van het Congres - Democraten én Republikeinen - kwijtgeraakt. Velen zijn ervan overtuigd dat hij zou zijn afgezet indien hij niet vrijwillig was opgestapt.

“Nooit iets fouts gebeurd”

Maar Trump ziet zichzelf dus niet hetzelfde doen, ondanks het feit dat hij de reputatie heeft om zich terug te trekken uit zakendeals wanneer het te moeilijk wordt. Het ligt volgens de geplaagde president niet in zijn natuur "om te vertrekken". Hij zei te zullen standhouden, zelfs indien het Huis van Afgevaardigden een afzettingsprocedure tegen hem zou starten. "Je kan iemand niet afzetten wanneer er nooit iets fouts is gebeurd", dixit de miljardair.