Trump over orkaan Florence: "Eén van de natste die we ooit meemaakten, op het vlak van water" LB

19 september 2018

12u00 0 Dat Donald Trump niet om een straffe uitspraak verlegen zit, herinner u 'grab them by the p*ssy', is geen nieuws. Maar ook wanneer hij eigenlijk niets te zeggen heeft, slaat hij spijkers met koppen.

In een video die hij op Twitter postte, looft de president de reddingsdiensten voor hun inspanningen bij de doortocht van orkaan Florence. Die omschrijft hij als "een van de natste die we ooit hebben gezien, op het vlak van water". "Zelden hebben we zoiets meegemaakt, en het is zeker niet goed", voegt hij er weinigzeggend aan toe. Florence eiste al zeker 35 mensenlevens, vooral in de staat North Carolina.

Vandaag bezoekt Trump de zwaarst getroffen staat, waar het peil van de rivieren blijft stijgen en duizenden huizen en wegen nog onder water staan.

Het bezoek van Trump komt er na zware kritiek op zijn reactie op orkaan Maria van vorig jaar. Recent nog trok Trump de officiële dodentol van 3.000 in Puerto Rico in twijfel.

Zes dagen nadat orkaan Florence aan land kwam, zitten nog 15.000 mensen in noodopvang en blijven meer dan 200.000 gezinnen verstoken van elektriciteit.