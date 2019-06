Trump over ontmoeting met de Queen: "Er was echt chemie tussen ons, mensen hebben haar nooit een fijnere tijd weten hebben” TT

08 juni 2019

09u46

Bron: Fox News 0 Amerikaans president Donald Trump bracht afgelopen week een opgemerkt bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, en had daarbij ook de eer koningin Elizabeth II te ontmoeten. Wat zij van het bezoek van haar beroemde gast vond, weten we niet, maar hij vond het alvast fantastisch.

Trump vertelde gisteren in een interview met Fox News dat hij en de Queen de allerbeste maatjes waren. De twee voelden volgens hem meteen een “automatische chemie” tussen elkaar. “De ontmoeting met de Queen was geweldig. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik haar echt heb leren kennen omdat ik vaak met haar samenzat en we meteen een automatische chemie hadden. Je kent dat gevoel wel, het is een fijn gevoel. Ze is echt een spectaculaire vrouw.”

Volgens de president zijn er zelfs “mensen die zeggen dat ze de Queen nooit een betere tijd dan met mij weten hebben. Op een gegeven moment waren we zelfs zo met elkaar in gesprek dat ik niet wist wie de andere mensen aan de tafel waren. Ik heb met die mensen zelfs niet gesproken. We hadden zo’n geweldige tijd met elkaar.”

Trump ontmoette de Queen op de eerste dag van zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk en kreeg ook een banket aangeboden op Buckingham Palace. Hij mocht ook naast de Queen zitten op de herdenking van D-day in Portsmouth.