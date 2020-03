Trump over mogelijke “bestraffing” van China voor verspreiding van “Chinees virus”: “We zullen zien wat er gebeurt” KV

18 maart 2020

17u18 6 Tijdens een persconferentie heeft president Donald Trump zonet meer informatie gegeven over de aanpak van Covid-19 in de VS. De Amerikaanse president noemt het virus nu steevast het “Chinese virus”. Hij verwijt China een gebrek aan transparantie en sluit niet uit dat het land wordt “gestraft”.

Trump deelde vandaag mee dat de Amerikaanse marine momenteel twee ziekenhuisschepen voorbereidt. De ziekenhuisschepen moeten in de loop van volgende week klaar zijn en zullen helpen bij de opvang van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Een van de schepen zal in New York aanmeren, het andere op een nog nader te bepalen locatie aan de westkust van de VS.

Daarnaast kondigde Trump ook aan dat hij de Defense Production Act inroept: die wet staat de Amerikaanse overheid toe om de productie van nodig materiaal op te voeren. De wet dateert uit de jaren 1950 ten tijde van de Koreaanse Oorlog en geeft de president de ruime autoriteit om de “bevoorrading van middelen uit de Amerikaanse industrie te bespoedigen en uit te breiden voor veiligheidsprogramma’s van het leger, de energiesector, ruimtevaart en binnenlandse veiligheid. “We zullen de Defense Production Act inroepen, in geval we het nodig hebben”, aldus Trump.





Een journaliste vroeg Trump waarom hij het virus steevast het “Chinese virus” noemt. “Omdat het van China komt”, reageerde de president. De opmerking dat een dergelijke verwijzing racistisch is, wees hij van de hand. Dat de term negatief is ten opzichte van Chinese Amerikanen klopt volgens hem ook niet. Trump gebruikt de term uit reactie op Chinese berichten dat Amerikaanse militairen het virus in China hadden geïmporteerd, vertelde hij. Vorige week berichtte CNN dat dergelijke geruchten inderdaad de ronde doen in China, zelfs onder diplomaten.

Op de vraag of China “gestraft” moet worden voor het virus, zoals wordt voorgesteld door de Republikeinse senator Tom Cotton, antwoordde Trump dat hij veel respect heeft voor Cotton en dat “we zullen zien wat er gebeurt”. Volgens de Amerikaanse president ontbreekt het de Chinezen aan transparantie over COVID-19.