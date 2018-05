Trump over Mexicaanse immigranten: "Dit zijn geen mensen. Dit zijn beesten" kv

18 mei 2018

00u41

Bron: Reuters 2 De Amerikaanse president Donald Trump had woensdag tijdens een toespraak voor gemeenschapsleiders in Californië harde woorden over voor immigranten die vanuit Mexico de grens met de VS oversteken. Trump noemde hen "beesten" en dat schoot bij de Mexicaanse overheid in het verkeerde keelgat.

De Amerikaanse president deed de uitspraak tijdens een ontmoeting met lokale leiders in Californië die zijn plannen voor de bouw van een grensmuur steunen.

"Er komen mensen het land binnen, of ze proberen binnen te komen, en we houden velen van hen tegen, maar we halen mensen [weer weg] uit ons land. Je moest eens weten hoe slecht deze mensen zijn. Dit zijn geen mensen. Dit zijn beesten", zei Trump.

De Mexicaanse overheid kreeg lucht van Trumps weinig subtiele omschrijving en zal een klacht indienen bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. "President Trump verwees naar sommige immigranten als beesten, niet als mensen. Misschien had hij criminele bendes in gedachten, ik weet het niet", reageerde de minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray donderdag aan de lokale zender Televisa. "In de ogen van de Mexicaanse overheid is dit totaal onaanvaardbaar en we gaan vandaag formeel communiceren met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken."

Volgens Trump werden zijn woorden echter uit de context gerukt. Hij had het enkel over criminele bendes, zegt hij. "Ik verwees naar de MS-13-bendes die binnenkomen", vertelde hij donderdag aan journalisten. "Als je een beetje verder op de tape kijkt, dan zal je dat zien."

De Mexicaanse overheid is echter niet tevreden met die reactie en schaart zich achter de uitspraken van minister Videgaray.

MS-13, ook gekend als Mara Salvatrucha, werd in de jaren 1980 opgericht in Los Angeles en is uitgegroeid tot een internationale misdaadorganisatie die gerund wordt vanuit El Salvador en wereldwijd 30.000 leden telt. 10.000 leden wonen in de VS, zegt het VS-ministerie van Justitie.