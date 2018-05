Trump over illegale immigranten: "Dit zijn geen mensen, dit zijn dieren" HR

17 mei 2018

06u43

Bron: The Washington Post, New York Times 7 De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een vergadering in het Witte Huis hard uitgehaald naar illegale immigranten. " Dit zijn geen mensen, dit zijn dieren ", zei Trump tijdens een discussie over de immigratiewetgeving.

Trump deed de uitspraak tijdens een rondetafelgesprek over de Amerikaanse immigratiewetgeving en meer specifiek naar aanleiding van een incident in Oakland. Daar had burgemeester Libby Schaaf zijn bewoners op voorhand geïnformeerd over een federale actie om illegale immigranten op te sporen. Daardoor waren vele illegalen uit het gebied gevlucht nog voor de federale agenten aan hun actie begonnen. "Veel mensen komen het land binnen, of proberen binnen te komen, maar we stoppen ook veel van hen", zei Trump. "Je zou niet geloven hoe slecht deze mensen zijn. Dit zijn geen mensen, dit zijn dieren, en we zetten ze het land uit in een tempo en hoeveelheid zoals nooit eerder is gebeurd."

Net als bij bijeenkomsten met zijn adviseurs in het Witte Huis, gebruikte Trump de discussie om de immigratiewetgeving van de VS neer te halen. Hij noemde ze "een van de domste immigratiewetten ter wereld" en spoorde zijn regering aan "veel beter te doen" in het buiten houden van ongewenste mensen en internationale bendes.