Trump over de midterms: “Ik weet niet of de ‘blauwe golf’ bestond, maar we hebben ze tegengehouden” kv

07 november 2018

18u01

Bron: eigen berichtgeving 5 De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een persconferentie gereageerd op de uitslag van de Amerikaanse midtermverkiezingen. Daarin hebben de Democraten de meerderheid verworven in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen versterken hun greep op de Senaat. Het ging vaak hard tegen hard tijdens de uitwisseling met de aanwezige journalisten. Trump hoopt op een goede samenwerking met de Democraten, al is hij niet van plan om zijn belastingaangifte openbaar te maken en dreigt hij met tegenonderzoeken als de Democraten voet bij stuk houden.

Met meer dan een half uur vertraging begon Trump aan zijn toespraak. Gisteren was een “grote, geweldige dag”, zei hij. De president wees meteen op de winst in de senaat die “de verwachtingen opmerkelijk overstijgt”. Nochtans hadden de Republikeinen volgens hem een “dramatisch nadeel” omdat de Democraten rijke campagnedonoren hadden en omwille van “de erg vijandige berichtgeving in de media”.

Cijfers

Negen van de elf kandidaten met wie hij persoonlijk campagne voerde, hebben gewonnen, haalt hij aan. “Deze intensieve campagne hield de blauwe golf tegen waarover gesproken werd. Ik weet niet zeker of er zoiets bestond, maar het zou gekund hebben als we niet zo hard campagne gevoerd hadden.”



Trump wijst erop dat het de eerste keer is sinds 1962 dat de partij van de zittende president zoveel winst maakt in de midterms. Zijn partij gaat vermoedelijk met drie nieuwe senaatszetels aan de haal.

Hij maakt de vergelijking met zijn voorganger Barack Obama wiens partij bij zijn eerste midterms 63 zetels verloor. De Republikeinen doen het nu een pak beter: zij verliezen er nu ongeveer 27, zegt hij.

De president leest een lijst af van verkozen Republikeinen en haalt aan dat de kandidaten binnen zijn partij die weigerden met hem campagne te voeren “erg slecht presteerden”. “Ik weet niet of ik daar nu blij of droevig om moet zijn, maar ik voel me er gewoon prima bij”, zegt hij.

“Samenwerking”

“Amerika groeit als nooit tevoren”, beweert Trump, die aangeeft bereid te zijn om samen te werken met de nieuwe Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Hij zegt dat hij Nancy Pelosi, die vermoedelijk de nieuwe meerderheidsleider in het Huis wordt, “erg respecteert”. “Hopelijk kunnen we het komende jaar blijven samenwerken in het belang van het Amerikaanse volk, onder andere op vlak van economische groei, infrastructuur, handel, de verlaging van kosten voor medicijnen, gezondheidszorg,... Dit zijn enkele zaken waar de Democraten aan willen werken en ik geloof dat we daartoe in staat zullen zijn”, luidt het. “We hebben daar veel redenen toe.”

Nu zullen we het veel gemakkelijker hebben omdat de Democraten naar ons zullen komen en... we zullen onderhandelen. Donald Trump

Volgens Trump zal het nu makkelijker worden om beslissing door te voeren. “Nu zullen we het veel gemakkelijker hebben omdat de Democraten naar ons zullen komen en... we zullen onderhandelen.” Vervolgens zal het makkelijker zijn om goedkeuring te krijgen in de senaat waar de Republikeinen nu een ruimere meerderheid hebben.

De president geeft aan dat hij respecteert dat de Democraten zo erg aan elkaar hangen en één front vormen. “Ik ben het met veel van hun ideeën niet eens, maar daar ben ik het wel mee eens”, klinkt het.

De woorden van Nancy Pelosi’s toespraak van gisteravond, zijn bij hem blijven hangen. “Ik respecteer echt wat Nancy gisteravond zei over een samenwerking tussen beide partijen... en vereniging.”

Belastingsaangifte

Trump spreekt ook van “onderzoeksmoeheid”, naar aanleiding van de vele onderzoeken die naar hem ingesteld werden het voorbije jaar. Volgens de Republikein valt er echter niks te vinden. Hij dreigt ermee dat er ook van Republikeinse zijde onderzoeken ingesteld zullen worden naar de Democraten als die hun plannen doorvoeren om de handel en wandel van Trump nog verder onder de loep te nemen. “Als dat gebeurt, dan doen we hetzelfde en zal de regering tot een stilstand komen en ik zou hen de schuld geven.”

Op de vraag of hij op aanmanen van de Democraten nu zijn belastingaangifte openbaar zal maken, blijft het antwoord nog steeds njet.

Grensmuur

Hoewel de Democraten algemeen gekant zijn tegen de bouw van een muur langs de Amerikaans-Mexicaanse grens, zal Trump blijven vechten voor de muur, zegt hij. “We hebben de muur nodig.” Als hij op dat vlak tegenwerking krijgt van de Democraten, kan dat voor hem ook een goeie zaak zijn, zegt hij.

Trump wil niet bevestigen of hij van plan is om minister van Justitie Jeff Sessions aan de deur te zetten, maar geeft aan dat er mogelijk enkele herschikkingen binnen het kabinet komen.

“Vijandige media”

Het komt tot een paar erg vijandige uitwisselingen met journalisten. Trump maakt van de gelegenheid gebruik om opnieuw uit te halen naar CNN en verwijt journalisten “vijandig” en “grof te zijn”. Lees hier de volledige interactie.

Trump komt tijdens de persconferentie meermaals terug op het feit dat hij naar zijn gevoel onheus behandeld wordt door de media en dat hij niets anders kan doen dan terugvechten.

Pence

Een journalist vraagt Trump of hij Mike Pence opnieuw wil als running mate voor de presidentsverkiezingen van 2020. Een onverwachte vraag, geeft hij aan. Trump vraagt Pence ter plekke of die opnieuw zijn running mate wil zijn. Het antwoord is positief.

“Ik denk dat ik een geweldige morele leider ben.” Donald Trump

Trump zegt dat hij graag een meer gematigde toon zou willen aannemen, maar voorlopig kan dat niet, omdat alles wat hij doet en zegt verkeerd wordt voorgesteld door de media, haalt hij aan. Op de vraag of hij in zijn communicatie met het Amerikaanse Congres voortaan verzoenende taal zal spreken, antwoordt hij niet. “Ik denk dat ik een geweldige morele leider ben”, zegt hij nog. Bovendien zijn het vooral de Democraten die verdeling zaaien, haalt hij aan. Zijn politieke tegenstanders hebben vaak een “sloopbal” ingezet tegen zijn beleid, luidt het.

Ik hou van ons land. Je hebt nationalisten en globalisten. Ik hou ook van de wereld. Ik vind het niet erg om de wereld te helpen, maar we moeten ons land eerst op orde krijgen.” Donald Trump

Een zwarte journaliste van PBS News Hour haalt aan dat Trumps retoriek vaak beschouwd wordt als retoriek voor blanke nationalisten. “Dat is een racistische vraag”, verweert de president, die beweert enorm veel aanhang onder de zwarte bevolking te hebben, al is het in feite slechts 8 procent, zoals een andere journalist later aanhaalt. “Weet je wat de waarheid is? Ik hou van ons land”, zegt Trump. “Je hebt nationalisten en globalisten. Ik hou ook van de wereld. Ik vind het niet erg om de wereld te helpen, maar we moeten ons land eerst op orde krijgen. We hebben veel problemen.”